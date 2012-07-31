ایجاد فرصتهای خوب تجاری در منطقه آفریقا در اثر تغییرات جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رشد اقتصادی حاصل از صادرات بموقع محصولات زراعی به کشورهای مصرف کننده نظیر امریکا، چین و هند توانسته است کمک بسزایی به بهبود وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی داشته باشد.

آفریقا معمولا با صنعت توریسم و بدلیل وجود رشته کوههای زیبای کلیمانجارو و تورهای مسافرتی درآمد خوبی از این صنعت بدست می آورد اما برخی از کشورهای این منطقه از جمله تانزانیا با برنامه ریزی صحیح و سیاستگذاری های بموقع توانسته اند به کشت و صادرات محصولات زراعی مانند ذرت پرداخته و درآمد خوبی را از آن خود کنند.

نکته کلیدی اینکه با وجود خشکی و گرمای حاکم بر آب و هوای این مناطق اما برنامه ریزی های دولت به نحوی است که صادرات به چین، هند و امریکا در ماههایی از سال انجام شود که سه کشور مذکور 96 درصد در خشکی بسر می برند.