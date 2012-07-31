  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

ایجاد فرصتهای خوب تجاری در منطقه آفریقا در اثر تغییرات جوی

ایجاد فرصتهای خوب تجاری در منطقه آفریقا در اثر تغییرات جوی

تحقیقات انجام شده در دانشگاههای استنفورد، پردو و بانک جهانی نشان می دهد تغییرات آب و هوایی در مناطق آفریقایی نه تنها به ضرر آنها نبوده بلکه منجر به ایجاد فرصتهای بسیار خوب برای برخی از کشورها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشد اقتصادی حاصل از صادرات بموقع محصولات زراعی به کشورهای مصرف کننده نظیر امریکا، چین و هند توانسته است کمک بسزایی به بهبود وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی داشته باشد.

آفریقا معمولا با صنعت توریسم و بدلیل وجود رشته کوههای زیبای کلیمانجارو و تورهای مسافرتی درآمد خوبی از این صنعت بدست می آورد اما برخی از کشورهای این منطقه از جمله تانزانیا با برنامه ریزی صحیح و سیاستگذاری های بموقع توانسته اند به کشت و صادرات محصولات زراعی مانند ذرت پرداخته و درآمد خوبی را از آن خود کنند.

نکته کلیدی اینکه با وجود خشکی و گرمای حاکم بر آب و هوای این مناطق اما برنامه ریزی های دولت به نحوی است که صادرات به چین، هند و امریکا در ماههایی از سال انجام شود که سه کشور مذکور 96 درصد در خشکی بسر می برند.

کد مطلب 1661775

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