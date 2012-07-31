به گزارش خبرنگار مهر، کتاب‌های نارنجی مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که شامل 366 قصه برای کودکان است. این قصه‌ها توسط سرور کتبی، فروزنده خداجو و فریبا کلهر نوشته شده‌اند و طبق تقسیم‌بندی‌های انجام شده، هر یک از سه نویسنده مذکور 122 قصه را برای کتاب‌های نارنجی نوشته است.

با پایان یافتن سال 90، نگارش قصه‌ها و آماده‌سازی کتاب‌های این مجموعه که تعدادشان 52 جلد بود، به پایان رسید. هر کتاب از این مجموعه 7 قصه را شامل می‌شود که عنوان یکی از قصه‌ها به عنوان نام کتاب انتخاب شده‌اند. مخاطبان کتاب‌های نارنجی، کودکان 6 تا 10 سال هستند که با تمام مجلدات این مجموعه در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران روبرو شدند.

پیش از این عنوان شده بود که قرار است کتاب‌های نارنجی به زبان انگلیسی هم ترجمه شوند. در نمایشگاه کتاب یک جلد از کتاب‌های نارنجی با زبان انگلیسی منتشر شد. اما ترجمه و انتشار کتاب‌های دو زبانه نارنجی چندی است آغاز شده و کتاب‌های نارنجی در ادامه، در قطع جدید و به صورت دو زبانه با زبان‌های فارسی و انگلیسی چاپ می‌شوند.