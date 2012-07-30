مراسم تجلیل از مددکاران بنیاد شهید قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر شهیدان محمد تقی و روح الله صحفی در مراسم تجلیل از مددکاران بنیاد شهید قم گفت: خدمت به بازماندگان شهدا، آنان که تا پای جان برای خدمت به اسلام کوشیدند توفیق بزرگی است که نصیب خادمان به ایثارگران شده است.

حجت الاسلام صحفی افزود: تکریم و تجلیل از خانواده های شهدا باعث خشنودی شهدا و خداوند متعال است و گامی در جهت ترویج فرهنگ قرآنی است.



امام جماعت مسجد جامع قم خطاب به خادمان به شهدا افزود: خداوند توفیق خدمت به کسانی را به شما داده که عزیزانشان برای دفاع از عزت و شرف اسلام و مملکت اسلامی تا پای جان ایستادند و امروز با تلاشهای شما این ارزشها مورد تکریم قرار گرفته و به جامعه معرفی می شود.



حضور در منازل شهدا حرکتی در راستای ترویج فرهنگ ایثار است



حضور در منازل شهدا و تکریم خانواده ایشان حرکتی است در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که ازسوی خادمان به شهدا در بنیادشهید پیگیری می شود.



کسب رتبه اول کشوری در حوزه مددکاری توسط بنیاد شهید قم



مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم نیز در این مراسم گفت: کسب رتبه اول کشوری در حوزه مددکاری از سوی بنیاد شهید استان قم حاصل تلاش جمعی و خالصانه در راستای کسب خشنودی خانواده های شهدا و ایثارگران است.



محمد کاظم پورامینی افزود: همه خادمان به ایثارگران مددکارانی هستند که تنها هدفشان کسب رضایت خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و کسب خشنودی خداوند متعال است.



وی اضافه کرد: خدمت در بنیادشهید در واقع خدمت به بهترین بندگان خداوند برترین خدمتی است که خداوند توفیق آنرا به ما عطا کرده و حوزه مددکاری در این بخش از ویژگی و اهمیت خاصی برخورد ار است.

وی ادامه داد: خدماتی که در طول 30 سال گذشته ارائه شده یک سو و خدماتی که امروز بنیاد شهید در قالب طرح سپاس به خانواده ها با توجه به شرایط جسمی و کهولت سنی جامعه هدف ارائه می کند در یکسو قرار دارد که اگر این خدمات به خوبی ارائه شود تاثیرات آن پا برجا خواهد بود.



طرح سپاس سیر تکاملی خود را طی می کند



پورامینی اظهار داشت: هم اکنون طرح سپاس طرح مراجعه خادم به مخدوم یا همان مراجعه معکوس سیر تکاملی خود را طی می کند و امسال امیدواریم با همراهی مددکاران بتوانیم این طرح را با کیفیت هرچه بیشتر و اثر بخشی بالاتر دنبال کنیم.



در پایان این مراسم از 30 نفر از مددکاران بنیادشهید وامور ایثارگران که در مناطق بنیادشهید و افرادی در مرکز مشاوره شاهد مشغول فعالیت هستند تجلیل بعمل آمد.