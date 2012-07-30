آغاز درگیریهای قومی مذهبی در ترکیه/ حمله به چند خانواده علوی در مالاتیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار گزارش روزنامه حریت درباره سوء استفاده حزب عدالت و توسعه از اقلیت های مذهبی و تکذیب دیدار رئیس جمهوری ترکیه با علوی ها یک رسانه ترک گزارشی را درباره حمله به چند خانواده علوی در مالاتیا منتشر کرد که این موضوع نشان دهنده آغاز درگیریهای قومی و اقلیتی در این کشور است.

درگیریهایی که به اعتقاد کارشناسان نتایج طبیعی سیاست های مداخله جویانه ترکیه در سوریه می باشد.

رسانه های ترکیه با اشاره به حمله صبح یکشنبه 50 تا 60 نفر به خانه یکی از خانواده های پرجمعیت سورگون به نام خاندان اولی گزارش دادند این افراد با پرتاب سنگ، تخریب شیشه ها و دیوارها و به آتش کشیدن انبار علوفه و محل دام ها این خانواده را تهدید به مرگ کرده و خواستار ترک شهر شدند.

شبکه خبر ترک، در همین حال می نویسد: ژاندارمری پس از دو ساعت مجبور به شلیک هوایی برای پایان دادن به درگیریها و متفرق کردن جمعیت شد.

به نوشته این رسانه ترک، افرادی که به خاندان اولی حمله کردند تاکید کردند: خانواده سورگون حق ندارد که در این شهر بماند.

"حسن اویل" یکی از علوی هایی که به خانه اش حمله شد، می گوید: چندین سال است که در این شهر به صورت مسالمت آمیز و دوستانه زندگی می کنیم و به هیچ مشکلی برخورد نکردیم.

همسر حسن اویل نیز صحنه هایی از این حملات را فیلمبرداری کرده و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده است.

وی با اشاره به سر دادن شعارهایی علیه اکراد و علوی ها توسط این افراد می گوید: هدف این افراد سنگ اندازی نبوده بلکه می خواستند علوی ها را به قتل برسانند.

حمله به خانواده علویان در مالاتیا درحالیست که هم اکنون 15 تا 20 میلیون علوی در ترکیه زندگی می کنند. علوی های ترکیه اثنی عشری هستند و از نظر عقیدتی با شیعه شباهت بسیاری دارند.

در پی این حملات "اولوی ساران" استاندار مالاتیا خطاب به خبرنگاران و رهبران هر دو طرف خواستار پایان درگیریهای قومی و اقلیتی شد و گفت: برای سرکوب چنین نا آرامی هایی از همه توان نظامی و امنیتی خود استفاده می کنیم و اجازه ادامه درگیریها میان سنی ها و علویان را نمی دهیم.

رسانه های ترکیه همچنین از دیدار گروههایی از احزاب عدالت و توسعه، صلح و دموکراسی و جمهوری خلق با خانواده های محله علوی نشین به منظور دلجویی از خاندان اولی خبر می دهند. این درحالیست که مقامات و سران ترکیه در این باره اظهار نظر نکرده اند.

این خبر پس از آن منتشر می شود که روزنامه حریت گزارشی را تحت عنوان دیدار رئیس جمهوری ترکیه با اقلیت های مذهبی در استانبول به رشته تحریر در آورد.

به نوشته حریت، "عبدالله گل" اخیرا میزبان نشست رهبران 8 اقلیت این کشور در استانبول بوده و این نشست به این لحاظ که این رهبران برای اولین بار دور هم جمع شدند، اهمیت قابل توجهی داشته و در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.

حریت در این گزارش با اشاره به مراسم افطاری عبدالله گل با حضور اقلیت های قومی مذهبی می نویسد: در این مراسم رئیس جمهوری ترکیه اقلیت های قومی مذهبی را به همزیستی مسالمت آمیز دعوت کرد.

از سوی دیگر درگیری های اخیر در بین آوارگان سوری در اردوگاه های ترکیه بین ترکمن ها و اعراب، نمونه کوچکی از مشکلاتی است که دولت ترکیه احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد بود.

اخیرا گروهی از آوارگان سوری مستقر در اردوگاه آوارگان در استان کلیس ترکیه ضمن اعتراض به وضعیت شان در این اردوگاه دولت ترکیه را متهم به رسیدگی بیشتر به آواره های ترکمن سوری کردند و خواستار این شدند که نمی خواهند با ترکمن ها در یکجا باشند.

با وخیم تر شدن اوضاع سوریه، ترکیه خود را باید برای بدترین سناریوهای موجود در منطقه آماده کند که همانا تجزیه احتمالی سوریه باشد که در این صورت تمامیت ارضی خود ترکیه هم مورد تهدید قرار خواهد گرفت؛ مشکلی که بیش از 3 دهه دولت ترکیه برای آن با کردها جنگیده است.

در همین حال "لاله کمال" تحلیلگر روزنامه "تودی زمان" ترکیه معتقد است حضور فزاینده آوارگان سوری در ترکیه که در حال حاضر تعداد آنها به 40 هزار نفر می رسد می تواند در آینده تبدیل به دردسری بزرگ برای ترکیه شود.

او معتقد است سالها بعد از پایان این درگیری ها دولت و مردم ترکیه از اینکه وارد این درگیری ها شده اند پشیمان شده و زانوی غم به بغل خواهند گرفت .

لاله کمال در ادامه می نویسد مشکل بزرگتر زمانی آغاز خواهد شد که دولت بشار اسد سقوط کند و درگیری های قومیتی در این کشور آغاز شود.

وی در خصوص آینده کردهای سوریه ابراز نگرانی کرده و می نویسد: بعد از بشاراسد وضعیت کردهای سوریه چه خواهد شد؟ در صورت تشکیل دولت مستقل کردها دراین منطقه یا ایجاد منطقه خود مختاردر مرزهای جنوبی، ترکیه چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ اقدامی که بیش از 30 سال است دولت ترکیه با آن می جنگد.