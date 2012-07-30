جذب 774 حامی در خانه انفاق کمیته امداد استان زنجان

جمشید پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر قریب به یک سال است که خانه انفاق در استان زنجان افتتاح شده است.

وی اضافه کرد: در این مرکز نیکوکاری برای اجرای طرح های مختلف کمک های مردمی جمع آوری می شود.

سرپرست خانه انفاق، احسان و نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به برخی از طرح های اجرا شده در این مرکز نیکوکاری اضافه کرد: حامی یابی برای ایتام از جمله طرح هایی است که به صورت مستمر در این مرکز اجرا می شود.

پرویزی با اشاره به اینکه در یک سال سپری شده از افتتاح خانه انفاق 774 حامی در این مرکز نیکوکاری جذب شده است، اضافه کرد: این تعداد حامی کفالت یک هزار و 10 یتیم را قبول کرده اند.

پرویزی همچنین میزان کمک های حامیان به ایتام را در طول یک سال گذشته در خانه انفاق بیش از یک میلیارد ریال عنوان کرد.