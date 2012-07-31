امیر زرگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سانحه‌ای که در جریان مسابقات دوچرخه سواری بازی‌های المپیک لندن دچار آن شد، اظهار داشت: در جریان مسابقه یکی از تماشاگران مشغول عکاسی بود که نفر جلویی‎ام با او برخورد کرد و زمین خورد. به دنبال او من هم زمین خوردم. ابتدا فکر می‌کردم دچار شکستگی پا شده‎ام اما با انجام چند آزمایش متوجه شدم که تاندون‏های مچ پایم دچار کشیدگی شده است.

وی تصریح کرد: اگر به مسیر ادامه می‌دادم به طور حتم همراه گروه سوم رکاب می‌زدم و در بین 45 نفر اول قرار می‌گرفتم. مسیر این رقابت طوری بود که من خیلی راحت‌تر از سایر شرکت کنندگان می‎توانستم رکاب بزنم. در هر صورت این اتفاق رخ داد. دوچرخه سواری همین است.

دوچرخه سوار المپیکی ایران در خصوص اظهارت میزبانی و عسگری مبنی بر اینکه "عملکرد تیم دوچرخه سواری اعزامی به لندن خیلی خوب نبوده است"، یادآور شد: از همان اول گفته بودم که از حقی انتظار زیادی در بخش استقامت جاده نمی‌رود. ضمن اینکه بهتر از سهرابی هم در ایران نداریم. وقتی زمین خوردم، مهدی ایستاد تا ببیند شرایط من چه می‌شود، چون برنامه‌ریزی تیم مبنی بر حمایت از من در این رقابت بود.

زرگری ادامه داد: به همین دلیل سهرابی از گروه اول فاصله گرفت و جبران فاصله و رسیدن به گروه اول انرژی زیادی را از دوچرخه سوار می‌گیرد. سهرابی وقتی به اعضای گروه اول رسید، خسته شده بود. سهرابی در دور پایانی کمی عقب ماند که آن هم به دلیل خستگی و فشار بالا بود.

رکابزن اعزامی ایران به بازی‌های المپیک لندن در پایان گفت: آنها که می‎گویند عملکرد تیم اعزامی بد بوده است، کدام‎شان از ما سه نفر نتایج بهتری گرفته‏اند؟ اگر بهتر بودند آنها را به المپیک اعزام می‌کردند.