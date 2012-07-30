بررسی تأثیرات محیط بین الملل بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به مجموعه نظام‌مندی از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبردها اطلاق می‌شود که در ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی اسلام و در چارچوب حقوق و اخلاق اسلامی به تحلیل وضعیت موجود ایران و تبیین وضعیت مطلوب آن و ارائه راهبردها برای تغییر وضعیت موجود می‌پردازد.

در این نوشتار به اهمیت این امر و ضرورت شناخت بیشتر عوامل و شرایط بین‌المللی تأثیرگذار بر تحقق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت پرداخته شده است.

کتاب «تاثیرهای محیط بین‌المللی بر تحقق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» اثر دکتر ابراهیم متقی در 32 صفحه و قیمت 8000 ریال از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر و روانه بازار شده است.