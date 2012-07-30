35 گواهی مصرف در موقوفات مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید رضاپور اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی و اساسی اداره تحقیق این اداره کل صدور گواهی مصرف برای موقوفاتی که دارای وقف نامه نیستند است در تیر ماه امسال سی و پنج گواهی مصرف برای این دسته از موقوفات صادر شده است.

وی افزود: تمامی موقوفات مازندران که از سوی واقفین خیراندیش در گذشته و در زمان حال وقف شده اند طبق نیات واقفین عمل خواهد شد و عواید حاصل از آن طبق نظر واقف که در وقف نامه آمده است هزینه می شود.

رئیس اداره تحقیق اوقاف مازندران ادامه داد: این اداره نظارت مستقیم و به روز بر موقوفات دارد تا تخلفی در زمینه اجرای نیات واقفین صورت نگیرد.

بکارگیری 75 نیروی بسیجی در ادارات اوقاف مازندران



حجت الاسلام سیف الله سهرابی از بکارگیری 75 نیروی بسیجی در ادارات اوقاف مازندران خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به بالا بودن حجم کار اوقاف و امورخیریه در حوزه های مختلف اوقافی، بقاع متبرکه و فرهنگی گفت: دستگاهها و نهادهای مختلف و عموم مردم در این امر باید با اوقاف همکاری کنند.

وی افزود: از مهمترین کار اوقاف در حوزه امور اوقافی بروز رسانی اطلاعات کامل موقوفات استان بوده که اطلاعات پایه موقوفات در سامانه جامع به ثبت رسیده است و در زمینه اجارات و تنظیم سند اجاره برای مستأجرین این اماکن تلاش شبانه روزی در ادارات اوقاف در حال انجام است که انشاء اله تا پایان شهریور سند های اجاره موقوفات به روز خواهد شد.

اعزام قاریان ممتاز مازندران به کشورهای عربی



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اعزام نخستین گروه از قاریان ممتاز و برجسته این استان برای تلاوت کلام وحی به کشورهای عربی منطقه خبر داد.

حجتالاسلام سیف الله سهرابی ا افزود: با هماهنگی انجام شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه ، شش قاری مازندرانی نیمه دوم ماه مبارک رمضان برای تلاوت قرآن کریم به کشور کویت اعزام می شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: با رایزنی ها در حال انجام، سهمیه مازندران برای اعزام قاری به کشورهای عربی افزایش یابد.