آوج قطب اصلی کشاورزی استان قزوین به شمار می رود

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان آوج دارای ظرفیت های بالقوه زیادی در بخش کشاورزی است، اظهارداشت: در سال زراعی جاری این شهرستان بالاترین میزان تولید گندم و جو استان قزوین را برداشت کرده است.
وی اقلیم شهرستان آوج را برای تولید انواع محصولات باغی بسیار مطلوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از محصولات باغی ارگانیک استان در این شهرستان تولید شده که این محصولات از نظر کیفیت در سطح قابل قبولی قرار دارند.
موسوی تصریح کرد: محصولات باغی شهرستان آوج مانند سیب به خاطر مرغوبیت و کیفیت در سطح محصولات برتر کشور قرار دارد و سالانه میزان قابل توجهی از آن به خارج از کشور صادر می شود.
وی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان کرد: یکی از مصادیق اصلی حمایت از تولید داخلی مربوط به بخش کشاورزی است لذا اولویت اصلی و مهم شهرستان آوج در سال جاری توجه و حمایت از بخش کشاورزی است.
سرپرست فرمانداری آوج یادآورشد: در همین راستا کارگروه حمایت از بخش کشاورزی شهرستان تشکیل شده و تصمیمات خوبی برای حمایت از فعالیت بخش کشاورزی اتخاذ شده است.
وی به جمع آوری آبهای سطحی شهرستان و احداث دو سد چنگوره و پرسپانج با ذخیره سازی سه میلیون مترمکعب اشاره کرد و گفت: با اتمام این پروژه ها بخش قابل توجهی از دغدغه کشاورزان برای تأمین آب کشاورزی مرتفع می شود.
بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان آوج گفت: با توجه به اقلیم و ظرفیتهای مناسب شهرستان آوج، این منطقه یکی از قطب های اصلی کشاورزی استان قزوین به شمار می رود.
سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان آوج دارای ظرفیت های بالقوه زیادی در بخش کشاورزی است، اظهارداشت: در سال زراعی جاری این شهرستان بالاترین میزان تولید گندم و جو استان قزوین را برداشت کرده است.
نظر شما