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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

بهرامی به مهر خبر داد:

برگزاری مسابقات جام رمضان در دانشگاه آزاد کرمانشاه

برگزاری مسابقات جام رمضان در دانشگاه آزاد کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: مسابقات ورزشی جام رمضان در دانشگاه آزاد اسلامی در حال برگزاری است.

شهاب بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال جام رمضان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در حال برگزاری است.

وی افزود: این مسابقات طی سه روز تا 11 تیر ماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: این مسابقات جهت افزایش روحیه و نشاط کارکنان در این ماه مبارک برگزار شده است زیرا روزه داران در ماه مبارک رمضان نیازمند نشاط و شادابی هستند.

بهرامی افزود: از دیگر برنامه های تربیت بدنی دانشگاه در ماه مبارک رمضان، برگزاری مسابقات دارت و تفنگ بادی برای کارکنان و اساتید دانشگاه و همچنین مسابقات دارت و طناب کشی برای دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت دانشگاه است.

وی تصریح کرد: در اواسط این ماه نیز یک دوره کلاس ماساژ درمانی در دانشگاه با حضور اساتید برتر برگزار خواهد شد که در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه این دوره تعلق می گیرد.

کد مطلب 1661827

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