برگزاری مسابقات جام رمضان در دانشگاه آزاد کرمانشاه

شهاب بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال جام رمضان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در حال برگزاری است.
وی افزود: این مسابقات طی سه روز تا 11 تیر ماه ادامه دارد.
وی اضافه کرد: این مسابقات جهت افزایش روحیه و نشاط کارکنان در این ماه مبارک برگزار شده است زیرا روزه داران در ماه مبارک رمضان نیازمند نشاط و شادابی هستند.
بهرامی افزود: از دیگر برنامه های تربیت بدنی دانشگاه در ماه مبارک رمضان، برگزاری مسابقات دارت و تفنگ بادی برای کارکنان و اساتید دانشگاه و همچنین مسابقات دارت و طناب کشی برای دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت دانشگاه است.
وی تصریح کرد: در اواسط این ماه نیز یک دوره کلاس ماساژ درمانی در دانشگاه با حضور اساتید برتر برگزار خواهد شد که در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه این دوره تعلق می گیرد.
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