تیم کاراته سبک "هایاشی ها شیتوریو" ایران به عنوان سومی آسیا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب سبک "هایاشی ها شیتوریو" کاراته ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در سنگاپور با کسب هشت مدال طلا، هفت نقره و 14 برنز به مقام سومی دست یافت.
- اسامی مدالآوران تیم منتخب ایران به شرح ذیل است:
مدال طلا:
ندا رضایی، فاطمه میروردی، کیان کشفیراد و حدیث جمال (کاتا)
پریسا شهیری، علی بایرامی و علیرضا حاجیپور (کومیته)
فاطمه طالبی، زهرا حمید و زهرا عمادی (کاتا تیمی)
مدال نقره:
سینا غفاری، محدثه رضایی، بهنوش اسماعیلی و فرناز رواخواه (کاتا)
صدیقه گراوندی، ناهید کتابچی و امیرحسین حسینی (کومیته)
مدال برنز:
سجاد مهربان، حسین پارسی، یاشار خیراله خانی، محمد فخردوزدوزانی، فاطمه طالبی، حدیثه جمال، محدثه رضایی، زهرا شهبازی و پگاه دوچشمه (کومیته)
ندا اسماعیلی و پریسا شهیری (کاتا)
زهرا عمادی، زهرا حمید و ناهید کتابچی (کومیته تیمی)
حسین پارسی، امیرحسین حسینی و کیان کشفیراد (کاتای تیمی)
علی بایرامی، امیرحسین حسینی و حسین پارسی (کومیته تیمی)
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