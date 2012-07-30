کتاب «الگوهای فرهنگی جنگ نرم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ نرم مجموعه اقدامات خصومت آمیز، تعمدی و برنامهریزی شده است که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی «ارزش ها و نگرشهای پایه و بنیادین» و القای ناکارآمدی مدل سیاسی مورد قبول مردم در یک نظام سیاسی میشود.
این جنگ همه عرصه های اجتماعی یک نظام سیاسی را میتواند تحت تأثیرقرار دهد. قصد اصلی عاملان جنگ نرم تأثیر نهادن بر باورها، نگرش ها، ارزشها و انگیزش مخاطبان است. هدف جنگ نرم به مردم کشورها محدود نمی شود، بلکه دولتمردان و نخبگان را نیز مورد آماج قرار می دهد. عاملان جنگ نرم در پی آن هستند که در بلندمدت فشار و رفتار مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند.
بحرانآفرینی در جنگ نرم بر فعالیتهایی با صبغه اجتماعی و فرهنگی به منظور تسخیر قلبها و مغزهای جامعه هدف بدون خونریزی متمرکز است. در این شکل از جنگ که پیروزیهایش سریعتر و تخریب فیزیکیاش کمتر است پذیرش متخاصم نیز راحتتر صورت میپذیرد. اما آثار و پیامدها و معضلات اجتماعی ـ سیاسی حتی اقتصادی آن در بلندمدت برای کشور مغلوب بسیار سنگینتر از جنگهای صرفاً نظامی است.
در این روش قدرتهای مهاجم از مرعوب ساختن و ایجاد بحرانهای فرهنگی و اجتماعی بهرهبرداری میکنند تا با یک شوک ذلتبار قدرت و فرهنگ خود را بر جامعه هدف تحمیل کنند. در این جنگ به مقدسات و اعتقادات فرهنگی جوامع حمله و فرهنگ تهاجم از راههای مختلف به مردم جامعه القا میشود.
در حقیقت در این روش از جنگ نرم، بحرانهای اجتماعی و فرهنگی برای جامعۀ مورد نظر بهگونهای مهندسی میگردد که برداشت ذهنی فرد از هنجارها، ارزشهای خود و جامعهاش دچار تزلزل و بیثباتی شده، بهراحتی آماده پذیرش هر عقیدهای شود.
کتاب «الگوهای فرهنگی جنگ نرم» اثر دکتر اصغر افتخاری در 33 صفحه و قیمت 8500 ریال از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر و روانه بازار شده است.
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