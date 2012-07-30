کانونهای فرهنگی در 10 درصد مساجد گلستان فعال شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیکی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در کل استان 234 کانون فرهنگی،هنری مساجد فعالیت می کنند وتا پایان سال 60 کانون دیگر فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی ادامه داد:در 234 کانون فعال استان برنامه های اوقات فراغت ابلاغ شد ودر80 درصد این کانون ها برنامه های اوقات فراغت با کیفیت خوبیدرسال جاری درحال اجرا شدن است.

وی تصریح کرد:برای اجرای طرح اوقات فراغت جلسه توجیهی برای مدیران کانون ها برگزار کردیم وتفاهم نامه ای با کانون ها امضاءکردیم تا اصول سیاست های کانون هارا دربرنامه های خود اجرا کنند.

بیکی سرانه نقدی هرکانون را در طول هرسال 650هزارتومان عنوان کرد وگفت: درطول سال این هزینه هارا به کانون ها واریز می کنیم وبراساس گزارش های کانون ها وتیم نظارتی ما کانونها درجه بندی می شوند.

وی اظهارکرد: عمده برنامه های اوقات فراغت کانون های مساجد دربخش های قرآنی،آموزشی ،پژوهشی وجشنواره ای است.

وی بیان داشت:طرح قرآنی 1446ازطرح های کشوری است که دراستان ما نیز اجرا می شود و مجری آن کانون های تخصصی قرآن ما است وبرنامه های قرآنی ما درزمینه قرائت،ترتیل خوانی ،تجوید درکنارکانون ها اجرا می شود.

وی تصریح کرد:برنامه های آموزشی ما هم درقسمت های مرتبط با فنی وحرفه ای وصنایع دستی درکنارکانون ها اجرا می شود وبرنامه های پژهشی ما نیز توسط کانون تخصصی ما دراین خصوص پیگیری می شود .

بیکی با بیان اینکه برای هرپژوهش کانون 50هزارتومان هزینه می کند افزود:این هزینه بسیار حداقل است وهدف ما برای این کار توسعه پژوهش است.