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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

عملکرد مثبت مالی بی سابقه شهرداری تهران در سال 90

عملکرد مثبت مالی بی سابقه شهرداری تهران در سال 90

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد مالی شهرداری تهران گفت: اگر شفاف سازی مالی که امروز در شهرداری تهران وجود دارد تحقق پیدا نکرده بود ،بودجه 3 هزارو 800 میلیارد تومانی تخصیص یافته شهرداری مشخص نبود که کجا و چگونه هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،رسول خادم از وجود مستندات قانونی کلیه فعل و انفعالات مالی شهرداری خبر داد و به توصیف عملکرد مالی شهرداری تهران با احتساب متمم بودجه سال 90در چند بخش پرداخت.

وی اظهارداشت: درآمد نقدی مناطق شهرداری در سال 90 فراتر از پیش بینی ها ی صورت پذیرفته در بودجه و بالغ بر 101 درصد اعلام شد.این در حالی است که سهم درآمد غیرنقدی مناطق نیز که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری و صرفا در دوره مدیریت فعلی شهرداری تهران برآورد و مستند گردیده، نیز براساس گزارش ارائه شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی ، برنامه ، بودجه و حقوقی شورای شهر تهران بالغ بر 95 درصد عنوان شد.

خادم تحقق سهم درآمد نقدی و غیر نقدی مناطق ، تعیین شده در بودجه در دوره های منتهی به پایان اسفند 90 را در مجموع 97 درصد اعلام و برهمین اساس سهم درآمد نقدی و غیرنقدی شهرداری تهران در سرفصل درامدهای مرکز ، را نیز بالغ بر 90 درصد ارزیابی و عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به مقایسه بین اعتبارات و عملکرد شهرداری تهران پرداخت ، که آمار نیز حاکی از عملکرد مطلوب شهرداری تهران و دستیابی به حالت تعادلی 95 درصدی بود. موضوعی که در بحث اعتبارات و عملکرد سازمانها بویژه در سازمان های با گردش مالی قابل توجه، همچون شهرداری تهران بسیار نادر است.برهمین منوال درصد عملکرد جاری نسبت به اعتبار مصوب 95 درصد ، و عملکرد نگهداشت و عمرانی سرمایه ای نسبت به اعتبار مصوب 97 درصد ارزیابی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ، برنامه ، بودجه و حقوقی شورای شهر تهران در مجموع درصد عملکرد هزینه ها به درآمدهای تحقق یافته قابل تخصیص شهرداری تهران در سال 90 را 99 درصد ارزیابی کرد ، که این امر در شهرداری تهران بی سابقه بوده است.

کد مطلب 1661836

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