عملکرد مثبت مالی بی سابقه شهرداری تهران در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر،رسول خادم از وجود مستندات قانونی کلیه فعل و انفعالات مالی شهرداری خبر داد و به توصیف عملکرد مالی شهرداری تهران با احتساب متمم بودجه سال 90در چند بخش پرداخت.

وی اظهارداشت: درآمد نقدی مناطق شهرداری در سال 90 فراتر از پیش بینی ها ی صورت پذیرفته در بودجه و بالغ بر 101 درصد اعلام شد.این در حالی است که سهم درآمد غیرنقدی مناطق نیز که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری و صرفا در دوره مدیریت فعلی شهرداری تهران برآورد و مستند گردیده، نیز براساس گزارش ارائه شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی ، برنامه ، بودجه و حقوقی شورای شهر تهران بالغ بر 95 درصد عنوان شد.

خادم تحقق سهم درآمد نقدی و غیر نقدی مناطق ، تعیین شده در بودجه در دوره های منتهی به پایان اسفند 90 را در مجموع 97 درصد اعلام و برهمین اساس سهم درآمد نقدی و غیرنقدی شهرداری تهران در سرفصل درامدهای مرکز ، را نیز بالغ بر 90 درصد ارزیابی و عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به مقایسه بین اعتبارات و عملکرد شهرداری تهران پرداخت ، که آمار نیز حاکی از عملکرد مطلوب شهرداری تهران و دستیابی به حالت تعادلی 95 درصدی بود. موضوعی که در بحث اعتبارات و عملکرد سازمانها بویژه در سازمان های با گردش مالی قابل توجه، همچون شهرداری تهران بسیار نادر است.برهمین منوال درصد عملکرد جاری نسبت به اعتبار مصوب 95 درصد ، و عملکرد نگهداشت و عمرانی سرمایه ای نسبت به اعتبار مصوب 97 درصد ارزیابی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی ، برنامه ، بودجه و حقوقی شورای شهر تهران در مجموع درصد عملکرد هزینه ها به درآمدهای تحقق یافته قابل تخصیص شهرداری تهران در سال 90 را 99 درصد ارزیابی کرد ، که این امر در شهرداری تهران بی سابقه بوده است.