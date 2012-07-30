جشن گلریزان نقطه امید خانواده زندانیان جرائم عیرعمد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نجفی در جلسه هماهنگی برگزاری جشن گلریزان در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد که ظهر دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، گفت: همه ساله در روز 17 ماه مبارک رمضان جشن گلریزان برگزار می شود که در سال جاری نیز این جشن با حضور نیکوکاران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آزادی 250 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد طی سال گذشته در این استان یادآورشد: با همکاری ستاد ریاست جمهوری و نیز از طریق ستاد دیه استان و خیران حدود 15 میلیارد ریال از بدهی های زندانیان پرداخت شده و حدود 16 میلیارد ریال گذشت شاکی از شکایت خویش و بخشش بوده است.

نجفی همچنین گفت: ستاد دیه استان به افراد علاقه مند به کمک در آزادسازی زندانیان، تسهیلات می دهد و آنان را به بانکهای مربوطه معرفی خواهد کرد.

وی اظهارداشت: خوشبختانه تاکنون داوطلبان زیادی از طریق کمکهای نقدی خویش توانسته اند گرفتاری را از بند رها سازند.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز با بیان اینکه این جشن نقطه امید خانواده های زندانیان جرایم غیرعمد است، ابراز امیدواری کرد که حضور مردم شریف استان پررنگ تر از سال قبل باشد.

نجفی گفت: متاسفانه زندانیان زیادی تنها به دلیل مشکلات اقتصادی همچون دیه، نفقه، مهریه و کرایه خانه در زندان هستند که خانواده های آنان چشم انتظار بازگشت شان به خانه اند.

وی افزود: با تلاشهای صورت گرفته و مشارکت نیکوکارانه مردم امسال نیز تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد در استان آزاد خواهند شد.