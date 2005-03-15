درخواست جمعي از ورزشكاران و مسئولان استخر ورزشگاه شهيد شيرودي از رسول خادم

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين درخواست آمده است : سزاوار نيست مديريت " فرهنگي - ورزشي" استخر سرپوشيده شهيد شيرودي ( امجديه سابق ) كه هفت سال صادقانه و با اخذ نازلترين قيمت درخدمت جامعه شناي تهران بود، دستخوش تغيير گردد. قرار است از ابتداي سال 84 با معيار قرا ردادن اخذ پول بيشتر مديريت استخر مذكور به شخص ديگري واگذار گردد! در حاليكه طي هفت سال گذشته دانش آموزان و فرزندان قشر كم در آمد جامعه به واسطه كمي قيمت بليت درمقايسه با ساير استخرها همواره مشتري اول استخر مذكور بودند بطوريكه در حال حاضر قيمت بليت براي يك نفر 900 تومان و براي كلاس هاي آموزشي وتمريني در مدت شش ماه مبلغ 65 هزارتومان مي باشد و بليت سونا براي حدود سه ساعت 1000 تومان است .

خاطرنشان مي گردد: طي هفت سال گذشته صدها شناگر شاخص تهران و آن دسته از آب بازاني كه بضاعت پرداخت شهريه را نداشتند ، مجاني در كلاسهاي آموزشي و تمريني شركت داده شدند كه حاصل آن دهها قهرمان و ركورددار بوده است.

مديريت مذكور چه آن زمان كه سه " استخر كودكان ، قهرماني و سرپوشيده مذكور را " در اختيار داشت و چه در حال حاضر كه فقط استخر سرپوشيده را در اختيار دارد، همواره در مقوله " قهرمان پروري به منظور ارتقا شنا ، شيرجه و واترپلوي تهران در مسابقات قهرماني كشور فعال بوده است و اكثر عنوانهاي قهرماني در سطح تهران و كشور را آب بازان استخر مذكور بدست آوردند و اين بواسطه آن بوده است كه مديريت آن بهترين ساعات استخر را در شرايطي كه مي توانست اختصاص به " بليت فروشي دهد ، با بكارگيري مجرب ترين مربيان در اختيار شناگران گذاشت، و از آن مهمتر پايبندي و تعهد مديريت استخر بويژه نظارت دقيق مدير اول آن دكتر محمد رضا حاجي جانباز ، سرتيپ بازنشسته سپاه پاسداران ، مربي توانمند شنا و از اعضاي سابق تيم ملي واترپلوي جوانان به همراه برادرش مصطفي فضاي فرهنگي سالم و مطلوبي را كه رضايت خانواده ها را به دنبال داشت، فراهم نمودند.

به همين سبب ما امضا كنندگان ذيل : والدين شناگران و اقليت هاي مذهبي بويژه ارامنه ، پيشكسوتان ، كسبه و كارمندان مراتب رضايت و تشكر خود را از دكتر حاجي و برادر ايشان اعلام مي داريم.