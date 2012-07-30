نخستین مانور آتش نشانی و اطفای حریق در فرون آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور ظهر دوشنبه در راستای ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد آتش نشانی این شهرداری در اراضی جنوب شهر برگزار شد.

شهردار فرون آباد در حاشیه این مانور در جمع خبرنگاران گفت: اولویت اساسی ما ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح بوده که لازمه این امر توجه به نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی فنی و تخصصی ثابت و سیار است.

علی بندعلیان با بیان اینکه واحد آتش نشانی شهرداری با توجه به تازه تأسیس بودن شهرداری در حال تشکیل است و پرسنل این واحد در حال آموزش عملیاتی هستند، افزود: انجام شرح وظایف کارکنان واحد آتش نشانی طبق قانون و مقررات حیطه کاری و نظارت و بازرسی مسئولان مربوطه از عملکرد آنان، سرعت عمل، دقت و هوشیاری و پرهیز از عجله و همدلی و همکاری و هماهنگی تمام کارکنان واحد آتش نشانی با یکدیگر از نکات مهمی است که بر آن دقت می ‌شود.