بحرین، آزمایشگاه سلاحهای جدید آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین به شکل وحشیانه ای به مردم و تظاهرات کنندگان آتش گشودند و تعدادی را از نواحی مختلف بدن زخمی کردند.

این پایگاه بیان کرد: نظامیان بحرینی دیشب به شکل گسترده ای از سلاح ساچمه ای استفاده کردند و 25 نفر را زخمی کردند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

الوفاق اعلام کرد: این نظامیان همچنین ضمن بازداشت تعدادی از بحرینی ها آن را با سلاح خود مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این پایگاه همچنین از به کارگیری سلاح جدیدی که جراحات خطرناکی در بدن افراد ایجاد می کند پرده برداشت.