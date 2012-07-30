  1. بین الملل
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

الوفاق گزارش داد:

بحرین، آزمایشگاه سلاحهای جدید آل خلیفه

بحرین، آزمایشگاه سلاحهای جدید آل خلیفه

یک پایگاه وابسته به مخالفان بحرینی از به کار گیری سلاح جدید از سوی نظامیان آل خلیفه که جراحت خطرناکی در بدن ایجاد می کند پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین به شکل وحشیانه ای به مردم و تظاهرات کنندگان آتش گشودند و تعدادی را از نواحی مختلف بدن زخمی کردند.

این پایگاه بیان کرد: نظامیان بحرینی دیشب به شکل گسترده ای از سلاح ساچمه ای استفاده کردند و 25 نفر را زخمی کردند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

الوفاق اعلام کرد: این نظامیان همچنین ضمن بازداشت تعدادی از بحرینی ها آن را با سلاح خود مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این پایگاه همچنین از به کارگیری سلاح جدیدی که جراحات خطرناکی در بدن افراد ایجاد می کند پرده برداشت.

کد مطلب 1661855

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