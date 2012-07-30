به گزارش خبرنگار اعزام مهر به چین، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه 9 مردادماه و در بدو ورود به فرودگاه پکن، در جمع خبرنگاران درباره اهداف و برنامههای سفرش به چین، گفت: روابط ایران و چین رابطهای بسیار خوب، راهبردی و استراتژیک است و این روابط زمانی میتواند مستحکمتر و زمینههای همکاری بین دو کشور در همه حوزهها کاملتر شود که رسانهها ابعاد مختلف این همکاریها و ظرفیتها را به اطلاع مردم برسانند.
به گفته وی،همچنین رسانهها میتوانند نکاتی را که برای بخش خصوصی دو کشور دارای جذابیت است به اطلاع آنها برسانند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو کشور ایران و چین از کشورهای بسیار تأثیرگذار در مسائل جهانی و منطقهای هستند و با توجه به شرایط حساس کنونی، رایزنی بین مقامات کشورهای قدرتمند و مستقل مانند ایران و جمهوری خلق چین بسیار مثمرثمر خواهد بود.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه با اشاره به اینکه این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه چین و همتای خود در بخش اطلاعات مطبوعات و سخنگویی وزارت خارجه چین انجام گرفته است، بیان کرد: پیش از این هم هیئت های مختلف مطبوعاتی و رسانه ای بین دو کشور مبادله شده بود و در این سفر نیز یک هیئت رسانهای مرا همراهی میکنند.
مهمانپرست درباره ملاقاتهایی که در این سفر خواهد داشت، توضیح داد: علاوه بر ملاقات های رسمی با مقامات وزارت خارجه، دیدارهایی با بخشهایی که به کار اطلاعرسانی، صدا و سیما و مسائل فرهنگی بین دو کشور مشغول هستند خواهیم داشت همچنین بازدیدهایی از رسانهها همراه با نشستهای مشترک خواهیم داشت و سعیمان بر این است که از این فرصت استفاده کنیم تا رسانه های ما با رسانه های چین ارتباط مستقیم برقرار کنند و قرارداد همکاری بین آنها منعقد شود.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در این سفر کنفرانسهای خبری نیز تدارک دیده شده است، اظهار کرد: مردم چین مایل هستند از آخرین تحولات در منطقه خاورمیانه، موضوعات بینالمللی و مسائل مربوط به ایران اطلاع بیشتری داشته باشند و در طول این برنامه ها به سوالات آنها نیز پاسخ خواهیم داد همچنین از سوی دیگر دوستان ما در رسانهها مایلند در رابطه با نقش چین در مبادلات جهانی و منطقهای اطلاعات بیشتری داشته باشند که این سفر فرصت خوبی است تا این اطلاعات مبادله شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم این برنامه به همکاری بیشتر رسانههای دو کشور منجر شود و ما بتوانیم اخبار و اطلاعات مربوط به مناطق خود را مستقیم و بدون واسطه رسانههای غربی دریافت کنیم.
مهمانپرست همچنین درباره دیدار خود با مقامات سیاسی کشور چین نیز توضیح داد: برنامههای مختلفی پیشبینی شده که بخشی از آن با مسئولان وزارت خارجه و بخشی هم با وزارتخانههایی که مسائل فرهنگی و رسانهها را پیگیری میکنند خواهد بود. همچنین برنامه دیدار با ایرانیان مقیم پکن، شانگهای و گوانگجو نیز تدارک دیده شده و احتمال دارد که در ادامه، سفری به هنگ کنگ نیز صورت گیرد.
وی همچنین در ادامه گفتگوی خود با نمایندگان رسانه های ایرانی که در این سفر وی را همراهی می کنند، درباره نقش اینگونه سفرها در تقویت دیپلماسی عمومی نیز گفت: مهمترین کاری که در حال حاضر در عرصه بینالملل صورت می گیرد، تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم دنیا است. همانطور که مقام معظم رهبری به تازگی اشاره فرمودهاند نقش رسانهها به ویژه رسانه های غربی در اینکه موضوعی حتی غیرواقعی را به افکار عمومی تحمیل کنند، یا واقعیت ها را تحریف کنند خیلی زیاد شده است و در چنین شرایطی رسانهها در بحث دیپلماسی میتوانند نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
این مقام مسئول کشورمان گفت: ما باید با کمک رسانههای کشورهای مستقل این فضاسازی رسانههای غربی را بشکنیم و اجازه ندهیم هر موضوعی را در فضای افکار عمومی خلق و به مردم تحمیل کنند.
وی درباره راه شکست فضاسازی رسانه های غربی بیان کرد: راه آن فعالیت بیشتر رسانههای ما و همکاری بیشتر رسانههای کشورهای مستقل با همدیگر است و اینکه از طرق مختلف بتوانیم اطلاع رسانی انجام داده و مردم دنیا را در جریان واقعیت قرار دهیم. بخشی از آن کار رسانه است و بخش دیگر فعالیت های دیگری است که غیرمستقیم می تواند به فضای دیپلماسی عمومی کمک کند و افکار عمومی را روشن کند؛ مثل فعالیتهایی که سازمان های مردمنهاد دارند و فعالیتهایی که بخش های فرهنگی و هنری می توانند داشته باشند. فعالیتهای دانشگاهی و مراکز مطالعاتی نیز می تواند در همین راستا باشد.
وی در پایان گفت: از هر روشی که میشود اطلاعات دقیقی از واقعیتها را به مردم نشان داد باید استفاده بکنیم. امروز شرایط حساسی در تاریخ و عرصه منطقه ای و بینالمللی است و باید با حداکثر توان سعی کنیم واقعیات را به اطلاع مردم دنیا برسانیم.
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