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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

میرزا نژاد

14 بانک خصوصی در استان زنجان فعال است

14 بانک خصوصی در استان زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: ناظر پولی بانک مرکزی در استان زنجان، از فعالیت 14 بانک خصوصی در استان خبر داد و افزود: 10 موسسه قرض الحسنه و 46 شعبه موسسه مالی و اعتباری در این استان فعالیت می کنند.

علیرضا میرزانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، خدمت صادقانه به مردم را اولویت کاری بانکهای خصوصی یادکرد و افزود: 3,9 درصد معوقه های منابع استان مربوط به بانک های خصوصی است.
 
وی ادامه داد: میزان معوقه بانک خصوصی 73 هزار و 709 میلیون ریال است.
 
ناظر پولی بانک مرکزی در زنجان، تاکید کرد: سال گذشته 54 میلیارد و 337 میلیون ریال اسکناس های فرسوده بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان برای امحا به بانک مرکزی ارسال شد.
 
میرزا نژاد افزود: سال گذشته بانک های استان هفت تن اسکناس فرسوده به بانک مرکزی تحویل دادند که این میزان در مقایسه با سال 89 ،50 درصد کاهش داشته است. 
کد مطلب 1661867

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