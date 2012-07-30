14 بانک خصوصی در استان زنجان فعال است

علیرضا میرزانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، خدمت صادقانه به مردم را اولویت کاری بانکهای خصوصی یادکرد و افزود: 3,9 درصد معوقه های منابع استان مربوط به بانک های خصوصی است.

وی ادامه داد: میزان معوقه بانک خصوصی 73 هزار و 709 میلیون ریال است.

ناظر پولی بانک مرکزی در زنجان، تاکید کرد: سال گذشته 54 میلیارد و 337 میلیون ریال اسکناس های فرسوده بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان برای امحا به بانک مرکزی ارسال شد.

میرزا نژاد افزود: سال گذشته بانک های استان هفت تن اسکناس فرسوده به بانک مرکزی تحویل دادند که این میزان در مقایسه با سال 89 ،50 درصد کاهش داشته است.