درخواست مساعدت رانندگان جاده چالوس از پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران یکی از کارخانه های آب معدنی که برای حمل آب باید از جاده چالوس گذر کنند در جهت رفع برخی محدودیت‌ های اجرایی با فرماندار چالوس دیدار کردند.

کارگران و رانندگان این کارخانه معتقدند محدودیت ترافیکی اعمال شده از سوی پلیس راه مازندران در محور کندوان باعث شده تا محصولات تولیدی این واحد نتواند به دست مصرف‌ کننده برسد .

پرداخت جریمه 700 هزار تومانی



این واحد تولیدی در 65 کیلومتری چالوس و 35 کیلومتری مرزن آباد واقع شده و محصولات تولیدی آن علاوه بر توزیع در داخل، به کشورهای حاشیه خلیج فارس امارات عربی، عراق و بحرین نیز صادر می‌شود.

درویش اسکندری راننده یکی از کارخانه های آب معدنی که باید از جاده چالوس عبور کند در گفتگو با مهر عنوان کرد: متاسفانه بواسطه رفتارهای سلیقه‌ای و اعمال محدودیت‌ های ترافیکی در محور چالوس- ولی‌آباد و کندوان از سوی پلیس راه مازندران، بارها جریمه‌های سنگینی دریافت کردم و تا مبلغ 700 هزار تومان نیز جریمه و درج نمره منفی در گواهینامه شدم.

وی اضافه کرد: آیا با این شرایط اقتصادی و سرپرستی یک خانواده چند نفره می‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد در حالیکه محدودیت‌ های ترافیکی سبب شده تا تولیدات این کارخانه در انبارها باقی بماند و حمل آب‌معدنی‌های بسته‌بندی شده دچار اخلال شود.

محمد احمدی یکی دیگر از کارگران عنوان داشت: اعمال محدودیت‌های ترافیکی تنها در مازندران در حال اجراست و آن سمت تونل کندوان و در محدوده استان البرز هیچگونه محدودیتی اجرا نمی‌شود و این تناقض سبب شد تا کارگران و رانندگان معترض باشند.

باب‌ الله نجفی یکی دیگر از کارگران با اشاره به نقش کارخانه آب معدنی در ایجاد فرصت‌ های اشتغال در منطقه ولی‌آباد و کندوان چالوس افزود: نباید به دلیل برخی محدودیت‌های صادر شده از سوی پلیس راه استان فعالیت این کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گیرد.

وی یادآور شد: متاسفانه مجوز برای تردد خودروها و ماشین‌آلات سنگین شرکت‌های راهسازی و سدسازی صادر می‌شود ولی برای تردد خودروهای کمتر از پنج تنی کارخانه آب‌ معدنی محدودیت قائل می‌شوند.

مدیرعامل یک کارخانه آب‌معدنی نیز با اشاره به مشکلات این واحد تولیدی خاطرنشان کرد: عدم همکاری پلیس راه برای عبور و مرور ماشین‌های حمل آب و درپی عدم حمل تولیدات این شرکت مشکلات روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

مجید راهب افزود: درباره مشکلات حمل و نقل این شرکت با توجه به مجوز صادره از سوی پلیس راه کشور و درباره تردد ماشین‌های حمل آب در شب یا ساعات خلوت نیازمند تصمیم جدی است.

محدودیت ترافیکی عامل توسعه چالوس



فرماندار چالوس در نشستی با طرح مشکلات کارگران یکی از کارخانه آب‌معدنی و پیگیری‌های مکرر از سوی فرمانداری اظهار داشت: برای حل مشکل این کارخانه درخواست تشکیل شورای عالی ترافیک با حضور سردار مومنی در شهرستان چالوس را داشته‌ایم.

سید قدیر رضایی اضافه کرد: متاسفانه محدودیت‌ های ترافیکی در محور کندوان عاملی محدود کننده در توسعه و ایجاد صنعت و فرصت‌های اشتغال‌زایی شده است و این مشکلات مطرح شده در کارخانه آب‌ معدنی در بخش‌های دیگر نظیر شهرک‌های صنعتی و تردد کامیون‌ها برای حمل مصالح و تجهیزات ساخت و ساز را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران برای ایجاد اشتغال در شهرستان چالوس افزود: در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی همه باید همت و تلاش کنند تا رهنمودهای مقام معظم رهبری محقق شود.