روزنامه الاخبار مصر : چرا 200 هزار آمريكايي و انگليسي از جان بيگناهان عراقي در مقابل تروريست ها حمايت نمي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الاخبار مصر در سرمقاله امروز خود نوشت : به نظر مي رسد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا اخبار واقعي مربوط به عراق و حوادث روزانه در آن را دنبال نمي كند و تنها اخبار دروغي را كه مردان كاخ سفيد دراختيارش قرار مي دهند ، دنبال مي كند.اين روزنامه با اشاره به كشتار هر روزه بيگناهان عراقي (شيعيان) نوشت : اگر بوش واقعا در جريان اخبار واقعي عراق قرار مي گرفت حتما به جاي سخن گفتن از دمكراسي وعده داده شده به عراقي ها راه سكوت را پيش مي گرفت آيا دمكراسي مورد نظر آمريكا در عراق كشتار روزانه بيگناهان در اين كشور است.الاخبار با متهم كردن آمريكا و هم پيمانانش به كوتاهي در انجام وظيفه محوله به آنها كه حمايت از جان ملت عراق است، نوشت : نظاميان آمريكايي از حمايت دستگاه هاي اطلاعاتي و جاسوسي و تجهيزات فوق العاده پيشرفته برخوردارند كه مي توانند عوامل اين جنايات را در عراق شناسايي و به دام بيندازند كه آخرين اين جنايت ها جنايت كشتار فجيع (شيعيان) بود كه در مجلس عزاداري در شهر موصل روي داد و 47 كشته و 81 زخمي برجا گذاشت .اين روزنامه افزود: سكوت از جانب آمريكا و هم پيمانانش در قبال اين حجم كشته ها چه معنايي دارد؟ اصلا بيش از 150 هزار نظامي آمريكايي و 50 هزار انگليسي و نيروهاي هم پيمان آنها در عراق چه كاره هستند و آيا اين نيروها با وجود تعداد انبوهشان درحمايت از غير نظاميان بيگناه ناتوان هستند؟ گذشته از نابودي ثروت ملي عراق كه بر اثر حملات خرابكارانه هر روز و در هر نقطه هدر مي رود و سوالات فراواني است كه بي پاسخ مانده است .شايان ذكر است اين روزنامه هيچ اشاره اي به اقدامات تروريستي اتباع برخي كشورهاي عرب بر ضد شيعيان بيگناه عراق كه هر روز با انفجار خودروي هاي بمب گذاري شده و حتي انفجار خود باعث شهادت شمار زيادي از شيعيان كه تنها جرمشان تبعيت از مذهب تشيع است،‌مي شوند نكرده است .

آخرين نمونه اقدام اين تروريست هاي وحشي صفت ، كشتار شيعيان در مسجدي در موصل بود كه بر اثر آن 300 تن به خاك و خون كشيده شدند و بدتر از آن تجليل رسانه هاي اردني از اين تروريست خون آشام بود.