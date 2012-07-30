  1. بین الملل
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

تحرکات تنش آمیز ادامه دارد/

اعزام نیروهای نظامی ترکیه به مرز سوریه

اعزام نیروهای نظامی ترکیه به مرز سوریه

ارتش ترکیه حدود بیست کامیون شامل نیرو ، موشک انداز و چندین دستگاه خودروی زرهی را روز دوشنبه به مرز سوریه اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه " تودی زمان" چاپ ترکیه ، در پی افزایش نا آرامی ها در مرزهای جنوبی ترکیه خبرهای رسید ه حکایت از اعزام حدود بیست کامیون نیرو، موشک انداز و خودروهای زرهی ارتش ترکیه به مرز سوریه دارد.

 

در طول هفته گذشته این چندمین اقدام از این نوع به شمار می رود که ارتش ترکیه نیروهای خود را در مرز سوریه مستقر کرده است، اما در عین حال هیچ علامتی از قصد نیروهای ترکیه برای نفوذ به داخل خاک سوریه دیده نشده است.

 

به گفته شاهدان، نظامیان ترک در حال حاضر در پشت حصارها در پشت مرز های سوریه درمنطقه کلیس مستقر شده اند.

کد مطلب 1661876

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