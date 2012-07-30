اعزام نیروهای نظامی ترکیه به مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه " تودی زمان" چاپ ترکیه ، در پی افزایش نا آرامی ها در مرزهای جنوبی ترکیه خبرهای رسید ه حکایت از اعزام حدود بیست کامیون نیرو، موشک انداز و خودروهای زرهی ارتش ترکیه به مرز سوریه دارد.

در طول هفته گذشته این چندمین اقدام از این نوع به شمار می رود که ارتش ترکیه نیروهای خود را در مرز سوریه مستقر کرده است، اما در عین حال هیچ علامتی از قصد نیروهای ترکیه برای نفوذ به داخل خاک سوریه دیده نشده است.