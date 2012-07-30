1500شغل برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح مشاغل خانگی تا پایان سال با حمایت از افراد واجد شرایط و مددجویان ادامه می یابد.

وی بیان کرد:در سال گذشته بیش از چهار هزار و 800 شغل در استان در طرح مشاغل خانگی و خوداشتغالی ایجاد شد.

فرهادی عنوان کرد: این تعداد شغل با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 101 میلیون ریال ایجاد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان اظهار داشت: براین اساس بود که کمیته امداد امام خمینی(ره) رتبه اول را در اشتغالزایی مددجویان تحت حمایت و در طرح مشاغل خانگی در کشور کسب کرد.

وی با اشاره به رشد 270 درصدی کمیته امداد استان در ایجاد مشاغل خانگی در سال 90 نسبت به سال 89 گفت: این مشاغل بیشتر در زمینه های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و خدماتی ایجاد شده است.

فرهادی با بیان اینکه این استان بیشترین مددجویان تحت پوشش را نسبت به سایر استانهای کشور دارد، گفت: بیش از 94 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد این استان هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان نهادینه شدن فرهنگ کار و تلاش را در میان خانواده‌ها بهترین راهکار برای توانمند شدن مددجویان عنوان کرد.