به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای سپاهان و راهآهن در حالی فردا شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود که با توجه به دو پیروزی اخیر سپاهان، همه نگاهها به این دیدار حساس دو تیم خواهد بود.
سپاهان در حد مدعی ظاهر شد
تیم اصفهانی که در 3 فصل گذشته توانست قهرمانی مسابقات لیگ برتر را ازآن خود کند، امسال با مهرههایی بیحاشیه قدم به میدان گذاشت و در صدد بود که به همه ثابت کند سپاهان بدون ستارهها نیز میتواند مدعی قهرمانی باشد.
تیم اصفهانی در هفته اول توانست مقابل تیم مس کرمان به پیروزی برسد و در هفته دوم مسابقات لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان به پیروزی رسید تا نشان دهد طلاییپوشان در فصل جاری نیز به دنبال قهرمانی هستند.
امتیاز خانگی، فرصت طلایی زلاتکو
شاگردان زلاتکو کرانچار در حال حاضر جزء تیمهای 6 امتیازی لیگ برتر هستند و اصلا نمیخواهند در بازیهای خانگی خود امتیاز از دست دهند.
سپاهانیها ۳ دیدار بعدی خود را در ورزشگاه خانگی خود یعنی فولادشهر برگزار میکنند و به دنبال این هستند تا با کسب حداکثر امتیاز از این ۳ مسابقه در پایان هفته پنجم به تنهایی در صدر جدول لیگ دوازدهم بدرخشند.
کار سخت راهآهن مقابل سپاهان
در آن سو راه آهن که خیلی دیر با علی دایی بسته شد تا این هفته ۴ امتیاز حاصل از تساوی برابر راه آهن و پیروزی برابر گهر لرستان جمع آوری کرده است به دنبال ادامه روند موفقیت آمیز خود است.
البته با توجه به اینکه سپاهان در دیدار گذشته خود عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و نشان داد که به هماهنگی مورد نظر خود رسیده است، راهآهنیها برای پیروزی مقابل سپاهان کار سختی در پیش خواهند داشت.
نویدکیا و غلامی نمیرسند
سپاهان در بازی فردای خود به جز محرم نویدکیا و غلامی، بازیکن مصدوم دیگری ندارد و کرانچار میتواند با خیال راحت از همه بازیکنان خود استفاده کند.
البته محرم هم از دو روز پیش به تمرینات سپاهان اضافه شده و احتمال دارد در این دیدار برای سپاهان به میدان برود.
عبور ذوبآهن از بحران آبی
ذوبآهن، دیگر تیم اصفهانی در هفته سوم مسابقات لیگ برتر میهمان استقلال تهران است و با توجه به اینکه در دو بازی اخیر خود متحمل شکست شده، اصلا نمیخواهد با سومین شکست پیاپی، همچنان در قعر جدول باقی بماند.
ذوبآهن در بازی نخست خود مقابل فجر سپاسی متحمل شکست سنگینی شد و در بازی دوم نیز در خانه مقابل صبا تن به شکست داد تا سبزپوشان اصفهان شروع نامناسبی در لیگ برتر داشته باشند.
با توجه به اتفاقات فصل گذشته و شرایط تیم اصفهانی، ذوبآهن در بازی با استقلال چارهای جز خوب بازی کردن و پیروز شدن ندارد چون در صورت شکست این تیم، شرایط کربکندی روی نیمکت ذوبآهن دشوار میشود.
دیدار سبزهای اصفهان و آبیهای تهران معمولاً جذاب از آب در آمده است و این جذابیت زمانی بیشتر میشود که بدانیم روی نیمکت ذوب آهن رسول کربکندی و روی نیمکت تیم میزبان امیر قلعه نویی نشسته است.
کار سخت ذوبآهن در دو بازی آینده
تیم اصفهانی بعد از دیدار با استقلال به مصاف سپاهان میرود و باتوجه به شرایط خاص شهرآورد اصفهان، میتوان گفت که ذوبآهن با رسول کربکندی، کار بسیار دشواری در هفتههای آینده دارد.
ذوبآهن اصلا نمیتواند در این دیدارها بد ظاهر شود چون تجربه ثابت کرده تیم اصفهانی در دیدارهای خود مقابل تیمهایی نظیر استقلال و سپاهان، خوب ظاهر میشود.
حدادیفر و مالکی، غایبان ذوبآهن
شاگردان رسول کربکندی در دیدار فردا شب خود مقابل استقلال تهران علاوه بر قاسم حدادیفر که به دلیل مشکلات سربازی نمیتواند برای این تیم به میدان برود، بهمن مالکی را نیز در اختیار ندارد.
البته تیم اصفهانی هنوز به مرز آمادگی کامل نرسیده و در خط حمله ذوبآهن بازیکنانی نظیر رجبزاده و بابک، هنوز از فرم ایدهآل فاصله دارند.
برنامه کامل هفته سوم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
دوشنبه ۹/۵/۹۱- ساعت۲۲
صبای قم - ملوان- ورزشگاه یادگار امام قم
گهر درود - پرسپولیس ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۲۲:۳۰
سه شنبه ۱۰/۵/۹۱- ساعت۲۲
داماش - پیکان- ورزشگاه شهید عضدی رشت
فجرسپاسی - نفت آبادان- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
نفت تهران - آلومینیوم هرمزگان- ورزشگاه دستگردی
فولاد خوزستان - سایپا- ورزشگاه تختی اهواز
تراکتورسازی - مس کرمان- ورزشگاه یادگار امام تبریز
سپاهان - راه آهن- ورزشگاه فولادشهر اصفهان
استقلال - ذوب آهن - ورزشگاه آزادی ساعت ۲۲:۳۰
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