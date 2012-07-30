مسابقات سوارکاری قهرمانی کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پیشکسوتان کرمان در رقابت های قهرمانی استان عنوان قهرمانی را کسب کرد.

در این رقابت ها که با حضور هشت تیم برگزار شد، تیم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهان و شهرداری جیرفت به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین تیم های هیئتهای هندبال رفسنجان، کهنوج، بم، شهرداری زرند، جوانان مس کرمان در این مسابقات شرکت داشتند.



کلاس داوری درجه سه هندبال ویژه بانوان کرمانی برگزار شد

کلاس داوری درجه سه هندبال ویژه بانوان کرمانی در سالن شهید تجلی کرمان برگزار شد.

در این دوره آموزشی 25 نفر شرکت کننده از شهرستان کرمان حضور دارند که "شیرین کریمی" از کرمان آموزش های لازم را تدریس می کند.

کلاس داوری درجه سه هندبال بانوان از سوم مردادماه جاری آغاز شد و روز شنبه هفتم مردادماه با برگزاری آزمون تئوری و عملی پایان یافت.



مسابقات سوارکاری قهرمانی استان کرمان در ماده استقامت برگزار می شود

مسابقات سوارکاری قهرمانی استان کرمان در ماده استقامت اوایل شهریور ماه امسال برگزار می شود.

این دوره از مسابقات سومین دوره مسابقات استقامت قهرمانی استان کرمان است که در کرمان و محور هفت باغ علوی برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان در این رقابت ها در مسافت های 20، 40 و 60 کیلومتر به رقابت با یکدیگر می پردازند.

این دوره از مسابقات را کمیته استقامت هیات سوارکاری استان کرمان برگزار می کند.



مجید آراسته رییس انجمن دارت استان کرمان شد

مجید آراسته به عنوان رئیس انجمن دارت هیات انجمن های ورزشی استان کرمان معرفی شد.

به گفته سرمست، رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان، دکتر آراسته 20 روز پیش با ابلاغ رسمی ارسال شده از سوی رییس فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، مسوولیت ورزش دارت این هیات ورزشی را بر عهده گرفتند.

دکتر آراسته، مدیر مرکز بیماران خاص استان کرمان است و ورزش بیماران خاص نیز زیر نظر دکتر آراسته برنامه های خود را اجرا می کند.

رقابت های والیبال جام رمضان در روستای فرح آباد شهرستان کرمان آغاز شد

رقابت های والیبال جام رمضان در روستای فرح آباد شهرستان کرمان از 9 مردادماه جاری همزمان با روز دهم ماه مبارک رمضان آغاز شد.

این مسابقات با شرکت هشت تیم در سالن شهید فرح بخش روستای فرح آباد برگزار خواهد شد.

تیم های شرکت کننده بر اساس برنامه ریزی مشخص شده تا پایان ماه مبارک رمضان به رقابت با یکدیگر می پردازند و در پایان تیم قهرمان معرفی خواهد شد.



تغییر نام هیئت ورزشهای روستایی و عشایری به هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی ؛ محلی

بر اساس تغییر نام فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون ورزشهای سنتی و بازی های بومی ؛ محلی، در استان ها نیز هیئت های زیر مجموعه این فدراسیون نیز تغییر نام دادند.

بر همین اساس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان کرمان به ریاست "فرهاد نژاد فصیحی" به هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی ؛ محلی استان کرمان تغییر کرد.

همچنین در تصمیمات جدید اتخاذ شده در این هیات، "امیر رضا آشور ماهانی" به عنوان عضو هیات رئیسه هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی ؛ محلی معرفی شد.

این انتخاب با پیشنهاد نژاد فصیحی رییس هیات و صدور ابلاغ از سوی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان صورت گرفت.

گسترش ورزشهای سنتی و بازی های بومی ؛ محلی و توجه ویژه به ورزش در بخش های روستایی و عشایری بخش های مختلف استان و کشور از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که مسوولان مربوطه برای محقق شدن این منویات تلاش خود را انجام می دهند.

جمشید فاریابی کشتی گیر جیرفتی در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان اول شد

مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای حضور در رقابتهای جهانی در دو وزن در محل خانه کشتی تهران برگزار شد که در وزن 100 کیلوگرم در دور اول جمشید فاریابی از کرمان از سد امیرحسین حسینی از مازندران گذشت.

همچنین مهران دیناورند از خوزستان مقابل علی فتاح منش از قم به برتری رسید، محمد بیرانوند از خوزستان مقابل پوریا عباسی از فارس شکست خورد و مهرشاد محمدی از مازندران محمد حسین رحیم زاده از تهران را مغلوب کرد.

در دور دوم این وزن نیز جمشید فاریابی از سد مهران دیناورند گذشت و پوریا عباسی بر مهرشاد محمدی غلبه کرد.

در دیدار فینال نیز جمشید فاریابی از کرمان از سد پوریا عباسی از فارس گذشت.

پس از برگزاری جلسه کمیته فنی با حضور رسول خادم مدیر تیم های ملی و امور فنی ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان برای شرکت در رقابتهای جهانی در دهه اول شهریورماه در باکو پایتخت آذربایجان، نهایی می شود.

