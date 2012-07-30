برخی کارها باید با اجبار انجام شود/ حرکت نفت همیشه به سمت موفقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان گفت: آلومینیوم تیمی است که بازیکنان خوبی دارد و از مربی بادانش و باانگیزه‌ای سود می‌برد و هدف‌مان این است که مقابل این تیم سه امتیاز کامل را کسب کنیم.

وی افزود: به غیر از یک بازیکن که در دیدار با مس کرمان اخراج شده است، سایر نفرات تیم نفت شرایط خوبی دارند. قطعا ماحصل حرکت نفت به سمت و سویی است که همیشه موفق باشد. در این بین چند عامل از جمله مجموعه مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند.

سرمربی تیم نفت نفرات تیمش را جوانان آبدیده‌ای خواند که می‌توانند به موفقیت تیم کمک کنند و افزود: ما در بازی با راه آهن تیمی که شکل آن تغییر نکرده بود و به دلیل کم تمرین کردن سرحال بود کاملا مسلط بودیم و می‌توانستیم برنده باشیم. در بازی دوم هم مقابل مس که خیلی‌ها آن را تیمی کهکشانی می‌دانند و برابر سپاهان خوب بازی کرده بود، توانستیم موفق باشیم.

وی اضافه کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که دقیقه یک یا 90 جزو بازی است که حریف می‌تواند فرصت گلزنی ایجاد کند و یا گل بخورد. خدا را شکر در بازی با مس خوب مدیریت کردیم و با امتیاز مناسب به تهران بازگشتیم.

ابراهیم‌زاده در مورد تیم آلومینیوم به این مسئله اشاره کرد که شکل گیری تیم‌ها لیگ یک برای حضور در لیگ برتر نیاز به توضیحاتی دارد و در این خصوص گفت: سال قبل چند تیم لیگ دسته اولی به لیگ برتر آمدند و تیم‌هایی نظیر صبا از نفرات دسته اولی استفاده کردند که این نفرات جدید و جوان اتفاقات مثبتی را در تیم‌ها ایجاد کردند. وقتی ما به گهر و آلومینیوم نگاه می‌کنیم چندین بازیکن باتجربه لیگ برتری دارند و در کنار آنها از نفرات جوان سود می‌برند و همین مسئله کار را مقابل این تیم‌ها سخت‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی از تیم‌ها که نفرات ملی پوش دارند به دلیل فاصله مسابقات دچار مشکل می‌شوند و ممکن است افت و یا سپس صعود کنند، ادامه داد: شما به برق شیراز نگاه کنید که در ابتدای فصل صدرنشین بود اما در نهایت سقوط کرد. این یک واقعیت در فوتبال است که نفرات جوان در مواقعی به سود تیم‌ها و در بازی‌هایی به دلیل کم تجربگی به ضرر تیم‌شان هستند. آنها از لحاظ انگیزشی با یکدیگر متفاوت بوده و حضورشان باعث پویایی لیگ می‌شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که "آیا مشکل نور ورزشگاه دستگردی برطرف شد؟"، اظهار داشت: از این موضوع اطلاعی ندارم و فکر نمی‌کنم که برطرف شده باشد اما مدیریت سازمان لیگ و نهادهای نظارتی باید به این مسئله توجه کنند. من امروز از یکی از خبرنگاران شنیدم AFC وقتی به ایران بیاید اول سایت باشگاه را چک می‌کند و اگر شرایط مطلوب را نداشته باشد پنج امتیاز کسر خواهد کرد. یک بخش استانداردها هم نور ورزشگاه بوده که می‌توانستند در فرصت‌های زمانی مناسب مشکل آن را برطرف کنند.

ابراهیم‌زاده در پایان گفت: در برخی موارد ما با اجبار باید کارها را پیش ببریم و یا مسابقات را برگزار کنیم مانند سال گذشته که زیر باران شدید بازی کردیم اما در مسابقات مهمی مثل یورو 2012 دیدید به خاطر بارندگی بازی تعطیل شد پس از بررسی زمین و مناسب شدن شرایط دو تیم به زمین بازی برگشت.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و آلومینیوم هرمزگان از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 22 فردا سه‌شنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.