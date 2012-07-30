ساعت دیدار لبنان - ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان ساعت 18:30 (به وقت ایران) روز سه شنبه 21 شهریورماه در ورزشگاه "اسپورت سیتی" بیروت برگزار خواهد شد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال لبنان و ایران در چارچوب هفته چهارم از مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه A این مسابقات با تیم‌های کره جنوبی، قطر، ازبکستان و لبنان هم‌گروه است. شاگردان کی‌روش با کسب چهار امتیاز از دو بازی رتبه دوم جدول این گروه را در اختیار دارد.

ساعت سایر دیدارهای ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی متعاقبا اعلام خواهد شد.