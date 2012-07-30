ویژه برنامه های قرآنی در مساجد سطح شهر مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: دو ویژه برنامه قرآنی در مساجد به مناسبت ماه رمضان در دست اجرا است.

علی اکبر عصارنیا در این خصوص گفت: این برنامه که از برنامه های جانبی طرح مسجد ماست با توجه به مخاطبان هر مسجد و تعداد آنها در دو شکل برگزار می شود.

وی ادامه داد: برای مساجدی که مخاطبین آنها کمتر از 50 نفر باشند برنامه ای با عنوان محفل انس با قرآن کریم برگزار می شود که در آن یک نفر از اساتید ترتیل خوانی به خواندن سوره هایی از قرآن می پردازند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد همچنین افزود: همچنین یک سخنران برای تفهیم معانی و مفاهیم آیات قرآن و بازگویی تفاسیر این آیات در نظرگرفته شده تا مخاطبان بتوانند بهره بیشتری از قرآن خوانی ببرند و به مفاهیم آیات نیز دست پیدا کنند.

اعطای لوازم ورزشی به 16 مسجد در منطقه 4

طی مراسمی در منطقه 4 مشهد به 16 مسجد سطح منطقه لوازم ورزشی اهدا شد.

در این مراسم رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه سلامت محلات را مساجد آن محله تضمین می کند، گفت: مسجد در هر محله ای گرچه کوچک هم باشد، اگر به درستی نقش خود را ایفا کرده و در راستای جلب مردم به این محیط معنوی فعال عمل کند، می تواند سلامت مردم و محلات شهر را تضمین کند.

غلامرضا بصیری پور به آثار مثبت تربیتی به لحاظ جسمی و روحی اشاره کرد و اظهار داشت: برای انجام هر کاری نیازمند یکسری تجهیزات و امکانات هستیم و برای تامین سلامت جسمی مردم در کنار بعد معنوی مساجد، اقدام به تجهیز مساجد فعال در طرح مسجد، محله ورزش کرده ایم.

خط کشی هزار و 350 کیلومتر از معابر سطح شهر مشهد

به منظور افزایش ایمنی حرکتی وسایل نقلیه و همچنین تردد آسان خودروها در شریان های سطح شهر بیش از هزار و 350 کیلومتر از معابر شهر خط کشی می شوند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: در سال جاری قرار است در تمام مناطق شهری و بزرگراه ها که خط کشی ندارند و یا ضمانت خط کشی قبلی آن ها تمام شده مجددا خط کشی صورت گیرد.

مهدی امامی با اشاره به 3 نوع خط کشی در سطح شهر، عنوان کرد: این خط کشی ها شامل محوری با رنگ سرد، محوری با رنگ گرم و خط کشی مربوط به گذرگاه های عابر پیاده می شود.

افزایش طول مسیر ویژه دوچرخه سال جاری در مشهد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه در سال جاری در برخی از معابر خبر داد و عنوان کرد: تاکنون 25 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه ایجاد شده است که تا پایان امسال این مساحت به کیلومتر افزایش خواهد یافت.

مهدی امامی میبدی ادامه داد:‌ مسیرهای ویژه دوچرخه در بولوار شهید منتظری در حد فاصل میدان ملک آباد تا جمهوری و بولوار شفا درحال اجراست و در آینده نزدیک بولوار میثاق و شهید کاوه در دستور کار قرار داد.

امامی با یادآوری از راه اندازی چهار ایستگاه دوچرخه سواری در سطح شهر مشهد تصریح کرد: این 4 ایستگاه در کوهسنگی و بولوار شهید صادقی جانمایی شده است که هرکدام به صورت متغیر 20 دستگاه دوچرخه دارد.

احداث سوله بحران شهرک شهدی باهنر نصرت تا پایان سال جاری

شهردار منطقه 6 مشهد از پیشرفت 40 درصدی سوله بحران شهرک شهید باهنر و احداث زمین چمن بوستان نصرت خبر داد.

شهرام کریمی اظهارکرد: همچنین طرح تکمیل سوله رجا نیز ادامه دارد که مجموع این پروژه ها در صورت طی روند طبیعی آن تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای طرح روکش آسفالت در پرتردد ترین معابر اصلی منطقه خبر داد و گفت: تخریب آسفالت خیابان ها به مرور زمان امری طبیعی است که با توجه به حجم تردد، حرکت وسایل نقلیه سنگین و تغییرات جوی لزوم تجدید روکش آسفالت مورد توجه قرار می گیرد.

شرکت روزانه 400 نفر درجشنواره های قرآنی منطقه 5

شهردار منطقه 5 مشهد گفت: روزانه 400 نفر درجشنواره های قرآنی موسوم به "نسیم وحی" در دو بوستان وحدت و گلشهر شرکت می کنند.

حسن حسینی با حضور در محفل انس با قرآن در بوستان وحدت اظهارکرد: نیمی از شرکت کنندگان در جشنواره نسیم وحی را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند که با حضور در برنامه های مختلف از شکوه و عظمت آن بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: با هدف عطرآگین کردن فضای زندگی به عطر قرآن و انس دل و جان با فرهنگ غنی قرآنی، کرسی های تلاوت قرآن با شکوه و عظمتی خاص با حضور مومنان به خصوص جوانان در حال برگزاری است.