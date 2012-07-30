221مددجوی گچسارانی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فروزنده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 131 نفر از زنان سرپرست خانوار زیر 55 سال و 90 نفر از صاحبان طرح های اشتغال زایی و خودکفایی واجد شرایط این طرح شدند.

وی بیان کرد: با توجه به راهبرد این نهاد حمایتی در خودکفا کردن و دریافت مستمری، طرح بیمه اجتماعی بعد از دوران از کارافتادگی و بازنشستگی، برای این قشر آسیب پذیر جامعه کارساز است.

فروزنده با بیان اینکه با اجرای این طرح ها گامهای مؤثری برای تأمین آتیه مددجویان برداشته می شود، عنوان کرد: در شهرستان گچساران دو هزار و 600 خانوار مددجو تحت پوشش و حمایت این نهاد هستند که یک هزار و 700 خانوارآن، زنان سرپرست خانوار هستند.

وی همچنین عنوان کرد: طرح اکرام ایتام، محسنین، مفتاح الجنه و کمک به زندانیان مالی غیر عمد دیه و مهریه مقروض از جمله طرح هایی است که توسط خیرین و هیئت امنای مساجد محلی در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

این مسئول با بیان اینکه رفع نیازهای مستمندان تنها به وسیله کمیته امداد محقق نمی شود، اظهار داشت: لازم است خیرین حمایتهای بیشتری از نیازمندان به خصوص در ماه مبارک رمضان داشته باشند.