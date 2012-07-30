معده خالی هنگام افطار تحمل غذای سنگین را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فیروزکوهی اظهار داشت: خوردن غذاهای سبک و سهل الهضم، کم حجم، پرکالری و تقریبا نرم برای افطار مناسب تر است.

وی گفت: روزه خود را با یک نوشیدنی گرم یا ولرم مانند آب ولرم، نبات داغ، چای یا شیر افطار نمایید و افطاری را به اندازه مصرف کنید زیرا مصرف زیاد در افطار باعث می شود که یکباره معده حجیم شده و موجب فشار و خلق تنگی فرد روزه دار شود.

وی افزود: درهنگام افطار از خرما، پنیر(لبنیات کم چرب)، نان و سبزی و یک غذای سبک گرم مانند سوپ، شله زرد، آش، حلیم یا فرنی استفاده نمایید.

این کارشناس تغذیه با اشاره به اینکه باید سعی شود از هر یک از مواد غذایی موجود در سفره افطار، به مقدار کم میل شود، بیان داشت: مصرف آب، چای یا نبات داغ، دهان و مری را برای عبور غذا آماده می نماید و مقداری مواد قندی نیز به بدن می رساند.

وی همچنین به مصرف سوپ و خرما در هنگام افطار اشاره کرد و گفت: مصرف سوپ یا آش ترکیبی از مواد مختلف شامل کربوهیدارت، پروتئین و مخصوصا املاح و ویتامین را به بدن می رساند و مصرف خرما نیز مواد قندی مفید طیبعی و کمی املاح و مقداری انرژی سریع الجذب بدن را تامین می کند.

وی افزود: به دلیل اینکه مصرف زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان رونق خاصی پیدا می کند، مفید است به مقدار کم استفاده شود زیرا این ماده خوراکی حاوی روغن، نشاسته و قندهای ساده می باشد که مصرف کنترل شده آن مفید ولی مصرف بی رویه آن مضر خواهد بود.