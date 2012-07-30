ساخت واحدهای نیروگاهی برق گامی برای پیشرفت صنعت و اشتغالزایی

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انرژی نقش ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت یک جامعه ایفا می کند.

وی اظهارداشت: انرژی تامین کننده نیازهای اولیه و خدماتی همچون گرمایش، سرمایش، پخت و پز، روشنایی و حمل و نقل همچنین عاملی بسیار موثر در سطوح و بخش های صنایع است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: رشد سریع اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و رشد مداوم در کشورهای صنعتی باعث افزایش تقاضای انرژی شده که جدای از تاثیر درآموزش، بهداشت و درمان، امنیت، رفاه، ارتباطات و حمل و نقل همانند آب، غذا و سرپناه از نیازهای اساسی بشر به شمار می رود.

وی همچنین بر لزوم توجه به ساخت نیروگاهها به عنوان منبع اصلی تولید انرژی الکتریسیته تاکید کرد و افزود: گیلان هم اکنون از نیروگاه برق آبی، سیکل ترکیبی، بادی، بخار و ... برخوردار است.

آزادگان در ادامه از تولید 489 هزار و 832 مگاوات ساعت برق در سه ماهه نخست امسال در نیروگاه برق لوشان خبر داد و گفت: برای این میزان تولید 140 میلیون و 143 هزار متر مکعب گاز و پنج میلیون و 813 هزار لیتر گاز مصرف شده است.

وی یادآورشد: نیروگاه 360 مگاواتی برق لوشان در کیلومتر 90 جاده قدیم قزوین - رشت در استان گیلان واقع شده است.