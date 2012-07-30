طرح جزء خوانی قرآن در 40 مسجد کهگیلویه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هدف استفاده بهتر روزه‌ داران از این برنامه طرح تفسیر قرآن در کنار جزءخوانی اجرا می‌شود.

وی یکی از ثمرات برگزاری چنین برنامه هایی را آشنایی و انس بیشتر مردم با مفاهیم و مبانی قرآن کریم دانست و بیان کرد: اجرای این برنامه ها یک جریان فرهنگی کارآمد و موثر در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن در راستای نشر و گسترش اندیشه و معارف اسلامی است.

خردمند با بیان اینکه 282 باب مسجد در شهرستان کهگیلویه وجود دارد، افزود: برپایی محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان می‌تواند نقش بسزایی در راستای قرآن‌آموزی در سطح جامعه به ویژه در بین جوانان داشته باشد.

وی همچنین برگزاری عصر شعر، نمایشگاه خوشنویسی، نمایشگاه قرآنی، مراسم افطاری، برگزاری مراسم لیالی قدر و .. را از دیگر برنامه های این اداره در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.