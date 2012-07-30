مشارکت 23 هزار دانش آموز در طرح هجرت سه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری اظهارداشت: اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش استان و سپاه کربلای مازندران در اجرای طرح هجرت سه مشارکت دارند.



وی با بیان اینکه امسال هزار و700 مدرسه تحت پوشش طرح هجرت سه قرار گرفتند اظهار داشت: پیش بینی اعتبار طرح هجرت سه امسال بالغ بر چهار میلیارد تومان است، دو میلیارد تومان از این میزان را اداره کل نوسازی مدارس،600 میلیون تومان از طریق بسیج سازندگی سپاه و بقیه اعتبارات از محل منابع آموزش و پرورش و نیز مشارکت های مردمی تامین می شود.



امیری یادآور شد:30 درصد اعتبارات در فاز نخست از محل تعمیرات اساسی اداره کل نوسازی مدارس به تمامی شهرها ابلاغ شد.



تقدیر از کمیته بانوان خیرمدرسه ساز مازندران

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در راستای تشکیل کمیته بانوان خیر استان مورد تقدیر و تشویق وزرات آموزش و پرورش قرار گرفتند.



با استقبال و تقدیر از تاسیس کمیته مستقل بانوان خیرمدرسه ساز ابتکار 2 مدیر کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس مازندران را گامی در راستای تحقق مشارکت موثر بانوان به عنوان پیشگامان امر خیر توصیف کرد.



در متن تقدیرنامه از این کار ارزشمند به عنوان یک حرکت آگاهانه یاد شده است که می تواند خدمات ارزشمندی به تعلیم و تربیت اسلامی ارائه نماید.



مدرسه ابتدایی قرآنی گلوگاه تاسیس شد

جبیبی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه گفت: در سند تحول بنیادین رویکرد تربیتی و قرآنی در دستگاه تعلیم و تربیت از محورهای اساسی فعالیت ها می باشد لذا تشکیل مدارس قرآنی در راستای دست یابی به اهداف بلند تعلیم و تربیت و دسترسی به حیات طیبه می باشد .



وی با بیان اینکه شهرستان گلوگاه دو مدرسه هئیت امنایی قرآنی در دوره تحصیلی ابتدایی را تاسیس کرد اظهار داشت: 323 نفر دانش آموز تاکنون در این مدارس ثبت نام کردند.



وی بیان داشت: راه اندازی مدرسه مجازی قرآن کریم، طرح نهضت ملی حفظ قرآن (طرح نور) ،اجرای طرح همگام با قرآن در مدارس راهنمایی از جمله فعالیت های قرآنی آموزش و پرورش است.