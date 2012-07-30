به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه هفته جاری یعنی دوازدهم مرداد ماه آغاز می‌شود و طی آن تیم فوتسال صبای قم در نخستین بازی خود در لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های کشور در شهر تبریز برابر تیم تازه وارد به لیگ برتر فوتسال یعنی شهرداری تبریز صف آرایی خواهد کرد.



جدال صبای قم و پاسارگاد تهران امشب در سالن کارگران قم



صبای قم که با تغییرات کمی نسبت به لیگ قبل وارد چهاردهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور شده‌ است، در فصل جدید تغییرات زیادی در کادر فنی و تغییرات اندکی در کادر بازیکنان خود ایجاد کرده‌ است و در دیدار تدارکاتی تیمی را پیش رو دارد که شمسایی دلیل انتخاب آن برای حریف تدارکاتی صبا را فرصتی برای محک میزان آمادگی بازیکنان تیمش عنوان کرده که این مسابقه امشب در سالن ورزشی کارگران قم به انجام می رسد.



بعد از حضور تیم‌هایی مانند سهیل، فراز، ارم کیش، تربیت بدنی و کیش ایر، امسال با حمایت‌های انجام گرفته از سوی باشگاه صبای قم، نماینده قم در لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور با نام صبای قم مقابل رقبای لیگ برتری صف آرایی خواهد کرد.



بدین ترتیب تیم فوتسال صبای قم بعد از حضور سیدمهدی غیاثی به عنوان سرمربی، سرپرستی مهدی جعفری‌یگانه و حضور حسین گنجیان به عنوان مربی و مربی بدنساز در سیزدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور، امسال در غیاب تمامی آنها با کادری کاملا جدید وارد لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های برتر کشور می شود.



هر چند لیگ برتر از دوازدهم مرداد آغاز می شود و صبای قم روز سیزدهم مرداد در میهمانی تیم شهرداری تبریز به میدان می رود، اما روز بیست و دوم مرداد ماه سر انجام انتظار هواداران تیم فوتسال صبای قم و فوتسال دوستان قمی به سر خواهد آمد و بار دیگر قرار است سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم پذیرای خیل عظیم مشتاقان و علاقمندان به فوتسال باشد.



چهاردهمین حضور متوالی نماینده قم در لیگ برتر فوتسال



در این روز تیم فوتسال صبای قم در دومین هفته از بازی های دور رفت چهاردهمین دوره لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور، در دیداری خانگی که اتفاقا از بازی‌های حساس آغاز فصل محسوب می‌شود، میزبان تیم فوتسال راه ساری از تیم‌های مدعی این فصل لیگ بر‌تر خواه بود.



با توجه به اینکه یک هفته رقابت‌های لیگ بر‌تر به تاخیر افتاده است، اما صبایی‌ها به سبب اینکه پیش از این قرار بود لیگ بر‌تر از پنجم مرداد ماه آغاز شود، تلاش برای کسب آمادگی لازم برای لیگ چهاردهم را از اوایل تیرماه امسال آغاز کرده‌اند.



تیم فوتسال صبای قم در چهاردهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه به مصاف حریفان قدری همچون منصوری قرچک، حفاری اهواز، گیتی پسند اصفهان و حتی گسترش فولاد تبریز می‌رود.



نماینده قم در حالی در چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور با نام صبا به مصاف حریفان می‌رود که در 13 دوره گذشته کسب دو عنوان نایب قهرمانی در دوره‌های ششم و دهم توسط تیم ارم کیش قم، در کارنامه فوتسال استان قم به ثبت رسیده است.