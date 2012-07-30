10 میلیارد ریال به ساماندهی پسماند آسارا تخصیص یافت

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعیین تکلیف و روند ساماندهی پسماند بخش آسارا گفت: در جلسه ای با فرماندار و شهردار محترم مقرر شد مبلغ 10 میلیارد ریال برای ساماندهی پسماند این بخش تخصیص یابد.

وی افزود: بر این اساس مبلغ شش میلیارد ریال از اعتبار تخصیصی از سوی فرماندار محترم کرج، دو میلیارد ریال از طریق بخشداری و شورای اسلامی بخش و دو میلیارد ریال از طریق شهرداری و سازمان بازیافت شهرداری کرج تامین اعتبار می شود.

محمدی یادآور شد: همچنین مقرر شد که شورای اسلامی بخش آسارا حداقل سه شرکت از پیمانکاران محلی را برای اجرای این پروژه و شرکت در مناقصه معرفی کند.

فرهنگ سازی پیش نیاز مدیریت پسماند است



بخشدار آسارا در بخشی دیگر با تاکید بر ضروت فرهنگ سازی در بحث مدیریت پسماند تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ صحیح تولید و نحوه انباشت و جمع‌ کردن زباله در بین مردم نهادینه نشود، مدیریت پسماند آن طور که باید و شاید با موفقیت همراه نخواهد بود.

وی گفت: فرهنگ سازی پیش نیاز و تضمین کننده برنامه های مدیریت پسماند است.

محمدی افزود: رودخانه کرج از مناطق مهم گردشگری استان البرز است که بی توجهی به ساماندهی زباله های بخش آسارا به علاوه بر آلودگی رودخانه به کاهش حضور گردشگر در منطقه منجر می شود.