حضرت خدیجه (س) بانویی ماندگار در تاریخ اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در جمع کارکنان این اداره کل افزود: اولین زنی که به پیامبر(ص) ایمان آورد حضرت خدیجه (س) بود، او با در اختیار گذاشتن اموالش موجبات گسترش وتبلیغ اسلام را فراهم کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد ، ضمن بیان پاره ای از نکات مرتبط با زندگانی پر بار آن حضرت گفت: آن حضرت بانویی نمونه ودارای شخصیتی برجسته و ماندگار است،انتخاب صحیح وبه دور از تعلقات دنیوی وایثار و ازخود گذشتگی ایشان در راه رسیدن به باورها وجامه عمل پوشاندن به اهداف عالیه اسلام از ویژگی‌های ایشان است.

وی ادامه داد: آن بانوی بزرگوار به‌رغم داشتن ثروت بسیار و موقعیت وجایگاه اجتماعی خاص و مهم ، با گرویدن به اسلام و انتخاب پیامبر(ص)به عنوان همسر،علاوه بر اینکه تمام دارایی خود رابا میل و رغبت در اختیار پیامبر(ص) برای بهبود در امور مسلمین قراردادند ، باهمراهی رسول اکرم(ص)در سخت ترین شرایط و همچنین با تربیت دختری چون حضرت فاطمه(س)،زمینه را برای ادامه بهره مندی بشریت از هدیه ونعمت بیکران الهی یعنی امامت فراهم ساخته و نام خود را در دفتر زرین زنان نمونه اسلام وحتی عالم هستی جاودانه ساختند.

وی اظهار داشت: خداوند متعال به برکت خدماتی که حضرت خدیجه (س) در راه دین و دفاع از رسول خدا (س) داشت به ایشان سرچشمه کوثر ، حضرت فاطمه (س) ، بانویی که مادر 11 نور شد را عطا کرد.

ماه رمضان ماه خودسازی است

حجت الاسلام کشیری رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرگز گفت: ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و تزکیه نفس و بهار قرآن است و هر انسانی که در این ماه با تهجد و شب زنده داری با خدای خود خلوت نماید خداوند همه گناهان گذشته اش را می بخشد.

حجت الاسلام کشیری افزود: هدف دشمنان جدایی مردم از روحانیت است و در این راستا روحانیون و ائمه جماعات باید در این ماه پر برکت ارتباط خود را با مردم به خصوص جوانان بیشتر کنند که اثرات فراوانی خواهد داشت.

وی بر هماهنگی در دعوت از روحانیون، تغذیه فکری، و برنامه های فرهنگی گردهمایی تاکید کرد ، این جلسه در تاریخ 9 مرداد 91 در اداره تبلیغات اسلامی بندرگز برگزار شد.

اجرای طرح ضیافت نور در علی آبادکتول

حجت الاسلام سید مهدی میررسولی کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان، طرح ضیافت نور در مسجد صاحب الزمان(عج) علی آباد کتول با همکاری ادارات برگزار شد.

وی گفت: قرائت یک جزء قرآن کریم در هر شب با حضور قاریان این شهرستان اجرا می شود.

میررسولی تصریح کرد: این طرح در ماه مبارک رمضان،ماه نزول قرآن با هدف ترویج فرهنگ قرائت صحیح قرآن به اجرا در می آید.

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی علی آباد کتول افزود: با توجه به نزول قرآن در ماه رمضان و اهمیت و تاکید بزرگان دین اسلام به قرائت قرآن در این ماه، برنامه ریزی های لازم جهت تبیین و قرائت قرآن در این ماه شریف صورت گرفته است.

رمضان ماه بهار قرآن

حجت الاسلام حسین طاهری امام جمعه رامیان با ذکر احادیث گفت: ماه رمضان ماه خودسازی و بهار قرآن است قرآن در ماه مبارک رمضان و شب قدر بر پیامبر نازل شد و قرآن راه مستقیم را به انسانها نشان می دهد.

امام جمعه رامیان افزود: انس با قرآن و تلاوت قرآن یک ارزش است که جوانان و نوجوانان را در برابر تهاجمات دشمنان محفوظ می کند.

در ادامه مراسم با اجرای برنامه های متنوع قرائت قاری برتر کشوری استاد عالیشاه و گروه تواشیح مکتب المهدی همراه بود.

اجرای گفتمان دینی در روستاها

حجت الاسلام سید خلیل صفی الحسینی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مینودشت با محمدرضا قره جانلو بخشدار مرکزی شهرستان مینودشت در دفتر رئیس بخشداری دیدار کرد و در این جلسه ضمن بحث و بررسی پیرامون مسائل فرهنگی ،در رابطه با برنامه های روستاهای بخش مرکزی در ایام ماه مبارک رمضان، اجرای گفتمان های دینی ، احداث خانه های عالم تبادل نظر کردند.

قره جانلو بخشدار مرکزی شهرستان مینودشت بر لزوم هماهنگی در اجرای برنامه های فرهنگی و عمرانی با این بخشدار تاکید و برای طرح های ارائه شده از طرف اداره تبلیغات اسلامی قول مساعدت داد.