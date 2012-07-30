تقدیم اجرای شام آخر به استاد سمندریان در فستیوال تئاتر کیجیمونا فستا

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل نمایش شام آخر اولین اجرای خود در فستیوال بین المللی تئاتر کیجیمونا فستا 2012 را تقدیم مرحوم حمید سمندریان کردند.

روز شنبه 7 مرداد ماه 1391، پس از اولین اجرای نمایش شام آخر در فستیوال بین المللی تئاتر کیجیمونا فستا 2012، احمد سلیمانی کارگردان نمایش، روی صحنه حاضر شد و به نمایندگی از عوامل اجرایی، اجرای نمایش را به استاد مرحوم حمید سمندریان تقدیم کرد.



او به معرفی استاد حمید سمندریان برای حضار در سالن پرداخت و از آنها خواست تا به‌ جای تشویق گروه اجرایی به تشویق استاد سمندریان بپردازند. این درخواست با عکس‌العمل شایسته‌ تماشاگران ژاپنی همراه شد.

نمایش "شام آخر" در پنجمین حضور بین المللی خود به عنوان نماینده ایران، با حمایت حوزه هنری قم راهی فستیوال بین المللی تئاتر کیجیمونا فستا 2012 ژاپن شده است.



عوامل این نمایشی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز در دو نوبت به اجرای نمایش خواهند پرداخت.

شام آخر به نویسندگی محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی محصول سال 1388 گروه تئاتر ایده است که در آن بازیگرانی چون مجید امیری، مهدی نیک روش، محمد جواد پیروزی، ماشاالله کوهستانی و احمد سلیمانی به ایفای نقش می‌پردازند.

پروژه تالار مرکزی از مطالبات اصلی جامعه هنری قم

معاون عمرانی استاندار قم پروژه تالار مرکزی این شهر را از مطالبات اصلی جامعه هنری استان قم عنوان و با اشاره به وضعیت پروژه‌های مهر ماندگار در استان قم اظهار داشت: تالار مرکزی قم، تکمیل بیمارستان فرقانی، آزادراه حرم تا حرم، اجرای راه‌آهن کمربندی، منوریل و موزه انقلاب اسلامی از مهم‌ترین طرح‌های مهرماندگار جزو مصوبات سفرهای دولت و همچنین سفر مقام معظم رهبری در استان قم است.

دلاوری تکمیل پروژه تالار مرکزی قم را به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه هنری استان عنوان و تصریح کرد: این پروژه که نقش به سزایی در ارتقای شاخص‌ ها و ظرفیت‌ های فرهنگی و هنری استان دارد که در زمینی به مساحت بیش از هفت هزار متر مربع در چهار طبقه با 2 سالن مجزا و بخش ‌های دیگر تا اوایل سال آینده در اختیار جامعه هنری استان قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به میزان پیشرفت پروژه‌های مهر ماندگار در استان ابراز کرد: پروژه تکمیل آزادراه حرم تا حرم (راه قم - گرمسار) به عنوان یک محور فرهنگی و مذهبی تا کنون از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بوده و با تدابیر اتخاذ شده تا مرداد سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون امور عمرانی استاندار قم به وضعیت پروژه منوریل در قم اشاره کرد و افزود: پروژه منوریل، پروژه مهم و کلیدی حمل و نقل عمومی شهر قم است که در فاز اول به طول هفت کیلومتر از پارکسوار شمالی تا مصلای قم در حال اجرا است.

دلاوری با اشاره به وضعیت تکمیل راه‌آهن کمربندی قم ابراز کرد: این طرح در چهار بخش اجرای قطار حومه‌ای قم، کمربندی قم، خط دوم میبد - محمدیه و خط دوم قم اراک در حال اجراست و این پروژه‌ها نیز به ترتیب حداکثر تا اواخر سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی ساخت مراکز جامع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران، آسفالت راه‌ های روستایی بالای 50 خانوار، توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی و تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی مجموعه هفت تیر را از دیگر پروژه‌های مهرماندگار در استان قم ذکر کرد.