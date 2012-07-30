راه اندازی اولین مرکز تخصصی قرآن کریم در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مرکز تخصصی قرآن کریم ویژه خواهران وبرادران در مؤسسه قرآنی نورالیقین کرمانشاه تأسیس وراه اندازی شد.

اسمعلی ابراهیمی مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه، گفت: این مرکز با هدف آموزش افراد مستعد وتوانمند در رشته های مختلف قرآنی، تعمیق وگسترش فرهنگ قرآن در بیان آحاد جامعه از طریق تربیت نخبگان و شناسایی و پرورش استعدادهای برتر قرآنی و ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت رشد و بالندگی آنان راه اندازی شده است.

وی افزود: استعدادهای قرآنی بسیار زیادی در استان وجود دارد و این مرکز می تواند در جهت رشد و شکوفایی این استعدادها حرکت کند.

اختصاص 13 میلیارد ریال برای تکمیل، تعمیرو تجهیز مساجد کرمانشاه



مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از اختصاص 13 میلیارد ریال به امر تکمیل, تعمیر وتجهیز مساجد شهری استان کرمانشاه خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه، گفت: این مبلغ از اعتبارات تخصیصی سفرمقام معظم رهبری است که در ماه مبارک رمضان عملیاتی می شود.

وی تاکید کرد: بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز، شهریور ماه سال جاری دراستان کرمانشاه برگزار می شود لذا از هیئت امناء و ائمه محترم جماعت مساجد درخواست می شود در فرصت باقی مانده نسبت به تعمیر، تجهیز و زیباسازی مساجد اقدام کنند.

اعزام 25 مبلغ و مبلغه در شهر و روستاههای روانسر در ماه رمضان



هم زمان با ماه مبارک رمضان 25 مبلغ و مبلغه مقیم و غیر مقیم به منظور ترویج ونشر معارف دینی و قرآنی به شهر روانسر و روستاهای اطراف این شهر اعزام شدند .

حجت الاسلام رهبر محمدی رییس تبلیغات اسلامی روانسر با بیان مطلب فوق افزود: ماه رمضان ماه میهمانی خداوند و ماه بهار قرآن است و توجه به اهمیت و جایگاه این ماه مبارک و اهتمام به آموزش قرآن و معارف قرآنی به مردم از اصلی ترین کارهای مبلغان است .

وی افزود: توجه به نماز و آداب و فرائض و احکام دینی در کنار دستگیری از فقرا و نیازمندان از دیگر برنامه هایی است که باید مورد توجه مبلغین و مبلغات قرار گیرد .



گفتنی است،17 مبلغ و مبلغه بومی و هشت مبلغ و مبلغه غیر بومی به همراه ائمه جماعات مساجد شهری و روستایی شهرستان در ایام ماه مبارک رمضان به وعظ و نشر مفاهیم قرآنی در روانسر مشغول هستند .





