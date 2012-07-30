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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

حضور قالیباف در جلسه علنی شورای شهر

حضور قالیباف در جلسه علنی شورای شهر

شهردار تهران با حضور در جلسه علنی شورای شهر گزارشی در خصوص "چگونگی و میزان توسعه فضای سبز کلان شهر تهران" ارائه می کند.

به گزارش  خبرنگارمهر،چهارصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه 10 مرداد ماه سال 91 درصحن علنی شورا برگزار می شود. 

دراین جلسه محمدباقر قالیباف شهردار تهران و مسوولین ذیربط گزارشی در خصوص " چگونگی و میزان توسعه فضای سبز کلان شهر تهران" ارائه خواهند کرد.

همچنین حسابرس مستقل شورای شهر تهران گزارش حسابرس خود در خصوص شرکت یادمان سازه ، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ، شرکت فرهنگی ورزشی شهر سالم، اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی و سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران را ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 1661920

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