حضور قالیباف در جلسه علنی شورای شهر

به گزارش خبرنگارمهر،چهارصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه 10 مرداد ماه سال 91 درصحن علنی شورا برگزار می شود.



دراین جلسه محمدباقر قالیباف شهردار تهران و مسوولین ذیربط گزارشی در خصوص " چگونگی و میزان توسعه فضای سبز کلان شهر تهران" ارائه خواهند کرد.

همچنین حسابرس مستقل شورای شهر تهران گزارش حسابرس خود در خصوص شرکت یادمان سازه ، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ، شرکت فرهنگی ورزشی شهر سالم، اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی و سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران را ارائه خواهد کرد.