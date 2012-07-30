آخرین وضعیت میدانی سوریه/ناکامی تروریستها؛هلاکت سرکرده خطرناک القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ماهواره ای الدنیا، تلویزیون سوریه و سانا، نیروهای مسلح سوریه به پاکسازی مناطقی از حلب و برخی شهرها از بازمانده های تروریستها ادامه می دهند



وضعیت امنیتی دیرالزور



واحدهایی از ارتش سوریه پیشرفت قابل توجهی در عملیات پاکسازی دیرالزور کسب کردند.

منطقه العشاره در دیرالزور طی ساعات اخیر شاهد عملیات گسترده ارتش سوریه برای پاکسازی آن از وجود برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم بود.



در این عملیات، چندین فرد تحت پیگرد دستگیر و سلاحهای آنها ضبط شد.



همچنین پنج تروریست در عملیات ارتش سوریه کشته و دو تروریست نیز در منطقه الفیلات شهر دیرالزور دستگیر شدند، این تروریستها در برنامه ریزی برای حمله به یکی از ایستهای بازرسی بودند.



نیروهای ارتش سوریه از چندین محور به سمت محله "الجبیله" پیشروی کرده و بر آن مسلط شدند و در عملیات پاکسازی مناطق البعاجین و اطراف پارک النصاری، با بازمانده های تروریستها در منطقه الجوره و باشگاه افسران و الشیخ یاسین درگیر شدند.

تروریستهای مسلحی که خواب و آرامش را بر مردم سوریه حرام کرده اند

پیشرفتهای ارتش در حلب

نیروهای مسلح سوریه موفق شدند محله صلاح الدین حلب را از وجود بازمانده های گروههای مسلحی که به رعب و وحشت در میان شهروندان دست می زدند، پاکسازی کنند.



تلویزیون سوریه و شبکه ماهواره ای الدنیا گزارش دادند نیروهای مسلح سوریه موفق شدند محله صلاح الدین حلب را از بازمانده های شبه نظامیان تروریستی که با دست زدن به تخریب و اقدامات تروریستی، فضای رعب و وحشت را در میان مردم ایجاد کرده بودند، پاکسازی کنند.

به گزارش مهر، یک منبع رسمی به سانا گفت نیروهای مسلح سوریه، تلفات و خسارتهای بسیار سنگینی به تروریستهایی که برخی از آنها ملیت عربی و غیر عربی داشتند، وارد کنند.

نیروهای ارتش سوریه همچنان به پاکسازی کشور از وجود افراد مسلح مورد حمایت بیگانگان ادامه می دهند



خبر دیگر اینکه، نیروهای مسلح سوریه همچنان به تعقیب تروریستهای فراری و یورش به مخفیگاههای آنها و دستگیری و متلاشی کردن باندهای آنها ادامه می دهند.



این منبع گفت نیروهای مسلح، شماری از تروریستهای مسلح را کشته و برخی را زخمی کردند، در این عملیات شماری از تروریستها دستگیر شدند و یک خودروی مجهز به تیربار در منطقه بستان الزهره منهدم شد.



در منطقه البرقوم، نیروهای مسلح سوریه تلفات سنگینی به یک گروه تروریستی که برای خرابکاری در برخی کارخانه ها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تلاش می کرد، وارد کردند.



همچنین واحدهایی از ارتش سوریه به تعقیب یک گروه تروریستی در الصاخور در شهر حلب پرداختند که طی آن حدود 9 تروریست کشته و زخمی شدند.



همچنین واحدهایی از ارتش سوریه، تلفات سنگینی به گروههای تروریستی در منطقه باب الحدید وارد کردند.



وضعیت امنیتی حمص



نیروهای ارتش سوریه با اجرای نقشه ای، اجازه دادند شماری از افراد مسلح به منطقه ای بین حمص القدیمه و باب هود نفوذ کرده و به ساختمان المهندسین که از نیروهای امنیتی تخلیه شده بود، وارد شوند و زمانی که تروریستها در آنجا تجمع کردند، نیروهای ارتش آنجا را در محاصره خود قرار داده و فردی به نام "ولید المکحل" از سرکرده های شبکه تروریستی القاعده در عراق و و چند تروریست خطرناک دیگر که اکثر آنها تک تیرانداز بودند، کشته شدند.



المکحل فرمانده یگان قناصه های تروریست در حمص القدیمه بود.



همچنین اجساد 10 نفر که گمان می رود متعلق به تروریستها باشد، در بزرگراه حمص به شین پیدا شد.



تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای مسلح سوریه، منطقه "القرابیص" در حمص را از تروریستهای مزدور پاکسازی کردند.



وضعیت امنیتی الحسکه



واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به مخفیگاه تروریستها در روستای عناد در جنوب الحسکه حمله کردند که سبب بروز درگیری با این افراد شد و در نتیجه آن، سرکرده این باند مسلح کشته و 15 نفر دیگر دستگیر شدند؛ همچنین مقادیر زیادی سلاح ضبط شد.



بر اساس اطلاعات اولیه، این باند تروریستی به اقداماتی همچون بستن راهها میان دیرالزور والحسکه و غارت اموال شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنها دست می زد.



تروریستها پس از تحمل تلفات سنگین به اردن و لبنان گریختند



خبر دیگر اینکه نیروهای گارد مرزی سوریه، تلاش یک باند مسلح برای ورود از اردن به خاک سوریه در موقعیت مرزی تل شهاب در درعا را خنثی کردند، به گزارش سانا، درگیری با تروریستها به کشته و زخمی شدن چندین نفر از آنها و فرار تروریستهای باقی مانده به داخل اردن منجر شد.



همچنین تلاشهای متعدد گروههای تروریستی برای نفوذ از داخل لبنان به سوریه در مواضع ادلین، حالات، الریبانی، پل قمار در تلکخ در حمص به شکست منجر شد و نیروهای گارد مرزی سوریه تلفات و خسارتهای سنگینی به آنها وارد کردند تا بار دیگر به داخل لبنان فرار کنند.







وضعیت امنیتی دیرالزور



به گزارش مهر، شبکه ماهواره ای الدنیا گزارش داد درگیری میان واحدهایی از ارتش سوریه با یک باند تروریستی در روستای محیمیده به کشته شدن سرکرده این باند و همدستانش منجر شد.

به گفته خبرنگار سانا، یک منبع در استان حمص گفت گروههای تروریستی بارها تلاش کردند وارد سوریه شوند و با آتش سنگین خمپاره نیز پشتیبانی می شدند، اما نیروهای گارد مرزی با آنها مقابله کرده و پس از وارد کردن تلفات و خسارتهای سنگین به تروریستها، آنها را وادار به فرار به داخل لبنان کردند.

همچنین در عملیات پاکسازی روستای العشارنه، چندین فرد تحت پیگرد دستگیر و سلاحها و مهمات آنها ضبط شد.



وضعیت امنیتی ادلب



عملیات پاکسازی حومه ادلب همچنان ادامه دارد و واحدهایی از ارتش سوریه، تروریستها را در روستای مکفلون، جدار و فیلون تحت پیگرد قرار داده و در مزارع فیلون با آنها درگیر شدند، در این عملیات، چند بمب خنثی و چند کارگاره تولید بمب نیز کشف شد.



نیروهای ارتش همچنین یک خودروی حامل دو هزار کیلوگرم باروت و مخفیگاههای تروریستها را که در داخل آن مقادیری مهمات و موشکهای دست ساز و دوربینهای دید در شب و انواع مواد مخدر بود، کشف کردند.