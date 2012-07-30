  1. جامعه
۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

بارش باران در بیش از 8 استان کشور طی امروز و فردا

بارش باران در بیش از 8 استان کشور طی امروز و فردا

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر تداوم بارش باران در شمال غرب کشور و سواحل دریای خزر است.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براین اساس طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا در برخی نقاط شمال غرب ،سواحل شمالی وارتفاعات البرز رشد ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.

امیدوار اظهار داشت: طی سه روز آینده وزش باد و گردوخاک در شرق و جنوب شرق کشور پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: همچنین در روز سه شنبه به سبب افزایش سرعت باد بر روی عراق،پدیده باد و گردوخاک در جنوب غرب و غرب کشور دور از انتظار نیست.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در غالب مناطق کشور رخ خواهد داد.
 

کد مطلب 1661931

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