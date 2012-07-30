عالمیان: اصلا از عملکردم راضی نیستم/ عصبی بودم و داور تمرکزم را به هم زد

نوشاد عالمیان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با تاکید بر اینکه امروز دوشنبه بازی سختی برابر "تیمو بول" انجام داد، اظهارداشت: اولین امتیاز گیم اول را گرفتم و خیلی راحت از حریفم پیش افتادم. شرایط خوب پیش میرفت که داور در مورد یکی از سرویسهای من قضاوت اشتباه کرد و همین مسئله تمرکز مرا به هم زد.
وی تصریح کرد: حریفم کاملا بهتر از من کار کرد. او 32 ساله است و پانزده، شانزده سال است که در سطح اول تنیس روی میز دنیا بازی میکند. با این حال از عملکردی که در مصاف با او داشتم، راضی نیستم. فکر میکردم بتوانم بهتر از این بازی کنم اما نمیدانم چرا اینجوری شد و اینگونه بازی کردم. قبول دارم که در جریان بازی کاملا عصبی بودم.
پینگپنگباز المپیکی ایران با بیان اینکه باید تلاشم را بیشتر کنم در پاسخ به این پرسش که "سقف آرزوهای شما کجاست؟"، گفت: هر موقع به آن رسیدم در موردش صحبت میکنم اما این را بگویم که در کل در المپیک، آنطور که میخواستم بازی نکردم.
"رئیس فدراسیون تنیس روی میز از اعزام سه ملیپوش به باشگاههای اروپا خبر داده است. آیا امسال این موضوع در مورد شما تحقق پیدا میکند؟"، این بازیکن در پاسخ به این سئوال اظهارداشت: نه؛ من سال آینده عازم اروپا میشوم تا در یکی از باشگاههای اروپایی بازی کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز سیامین دوره بازیهای المپیک، امروز دوشنبه نوشاد عالمیان در مرحله یک شانزدهم نهایی با نتیجه 4 بر صفر مقابل تیمو بول آلمانی باخت و از دور رقابتها حذف شد.
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