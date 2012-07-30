عالمیان: اصلا از عملکردم راضی نیستم/ عصبی بودم و داور تمرکزم را به هم زد

نوشاد عالمیان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن با تاکید بر اینکه امروز دوشنبه بازی سختی برابر "تیمو بول" انجام داد، اظهارداشت: اولین امتیاز گیم اول را گرفتم و خیلی راحت از حریفم پیش افتادم. شرایط خوب پیش می‏رفت که داور در مورد یکی از سرویس‏های من قضاوت اشتباه کرد و همین مسئله تمرکز مرا به هم زد.

وی تصریح کرد: حریفم کاملا بهتر از من کار کرد. او 32 ساله است و پانزده، شانزده سال است که در سطح اول تنیس روی میز دنیا بازی می‏کند. با این حال از عملکردی که در مصاف با او داشتم، راضی نیستم. فکر می‏کردم بتوانم بهتر از این بازی کنم اما نمی‎دانم چرا اینجوری شد و اینگونه بازی کردم. قبول دارم که در جریان بازی کاملا عصبی بودم.

پینگ‎پنگ‏باز المپیکی ایران با بیان اینکه باید تلاشم را بیشتر کنم در پاسخ به این پرسش که "سقف آرزوهای شما کجاست؟"، گفت: هر موقع به آن رسیدم در موردش صحبت می‏کنم اما این را بگویم که در کل در المپیک، آنطور که می‏خواستم بازی نکردم.

"رئیس فدراسیون تنیس روی میز از اعزام سه ملی‏پوش به باشگاه‏های اروپا خبر داده است. آیا امسال این موضوع در مورد شما تحقق پیدا می‏کند؟"، این بازیکن در پاسخ به این سئوال اظهارداشت: نه؛ من سال آینده عازم اروپا می‌شوم تا در یکی از باشگاه‏های اروپایی بازی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز سی‏امین دوره بازی‎های المپیک، امروز دوشنبه نوشاد عالمیان در مرحله یک شانزدهم نهایی با نتیجه 4 بر صفر مقابل تیمو بول آلمانی باخت و از دور رقابت‎ها حذف شد.