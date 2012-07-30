معطلی طرح تفصیلی پسماند شهرهای لرستان/شهرداریها همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پسماند استان با اشاره به مصوبات جلسه قبل کارگروه اظهار داشت: تهیه طرح تفصیلی پسماند توسط شهرداری های استان از دیگر مصوبات کارگروه پسماند بوده است.

بازگیر افزود: بیش از دو ماه از تصویب طرح جامع مدیریت پسماند می گذرد اما هنوز هیچ شهرداری گزارش مربوط به تهیه طرح تفصیلی پسماند را ارائه نداده است.

بازگیر با بیان اینکه تهیه این طرح توسط شهرداریها می بایست ظرف مدت دو تا سه ماه تهیه می شد، خواستار تسریع در تهیه طرح های تفصیلی در شهرها شد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه مصوبات کارگروه خوب پیگیری نمی شود، ادامه داد: شهرداریها باید مصوبات باقی مانده در کارگروه را که هنوز اجرایی نشده اند ظرف 10 روز آینده انجام داده و به دبیرخانه بفرستند.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان همچنین به ضرورت مدیریت پسماند در بخش کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: تا کنون کمترین نگاه و توجه به پسماندهای بخش کشاورزی بوده و در این حوزه فعالیت نشده است.

بازگیر با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی پسماندهای ویژه ای در خصوص برخی نهاده ها، سموم و کودهای کشاورزی وجود دارد، تصریح کرد: در قالب قانون ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی تکالیف و وظایفی در این حوزه برای دفع پسماندهای کشاورزی مشخص شده است.

وی یادآور شد: این قانون یک بسته کاملا شفاف و روشنی است که می تواند به مدیریت پسماندهای کشاورزی کمک کند.

حمیدرضا خورشیدوند معاون امور عمرانی استانداری لرستان نیز با اشاره به اینکه شهرداران در رابطه با تهیه طرح تفصیلی پسماند باید اقدام کنند، تصریح کرد: هرکدام از شهرداران باید به طور مستقیم مشاور طرح را انتخاب کنند و هرچه سریع تر امور را انجام دهند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در رابطه با مدیریت پسماند در بخش کشاورزی نیز یک کمیته با حضور سازمان جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و سایر دستگاه های مرتبط تشکیل داده شود، اظهار داشت: بحث مدیریت پسماند در حوزه کشاورزی باید پیگیری و وضع موجود بررسی شود.

خورشیدوند تصریح کرد: وضعیت این کمیته نیز تا یک ماه آینده باید مشخص شود.

وی در پایان با انتقاد از عدم حضور شخص شهرداران و مدیران در جلسات کارگروه گفت: در صورتیکه مدیران و شهرداران وقت حضور در جلسات را ندارند معاون و یا کارشناس خود را نیز به جلسه نفرستند.