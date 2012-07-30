18 رشته در مرکز علمی کاربردی گرگان تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عالمی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این دانشگاه از سال 87 تاکنون دو هزار و 500 دانشجو توانسته اند در مقاطع مختلف پودمانی و ترمی فارغ التحصیل شوند.

وی با اشاره به تعداد اعضای علمی این دانشگاه بیان داشت: ما در این دانشگاه 10 عضو علمی دائم، 150 استاد و حدود 30 نفر پرسنل داریم.

وی همچنین اظهار داشت: تعداد هزار و 700 دانشجو هم در حال حاضر در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.



رئیس مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر شهرستان گرگان ابراز داشت: این مرکز از نظر کمیت فضای آموزشی توانسته در بین دیگر مراکز علمی و کاربردی از رتبه برتر برخوردار شود.



وی گفت: ما توانسته ایم از نظر کیفیت فضای آموزشی مطلوبی را نسبت به سایر مراکز برای دانشجویان فراهم کنیم و همچنین استفاده از پتانسیلهای آموزشی خوب و اساتید برتر از دیگر امتیازهای این مرکز است.



این مسئول افزود: همچنین ما در زمینه کارگاه ها هیچ مشکلی نداریم و در حال حاضر همه رشته های ما دارای کارگاه است.



عالمی با اشاره به اینکه 50 درصد از دروس دانشگاه های علمی و کاربردی عملی است، بیان کرد: این دانشگاه ها به لحاظ اینکه دانشجویان را مستقیم در محیط کارمی برد می تواند آینده ای بهتر را برای کسب شغل برای فارغ التحصیلان ایجاد کند.