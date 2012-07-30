به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر دوشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر اظهار داشت: 205 میلیارد تومان اعتبار از هفت سال گذشته در بخش آب کشاورزی استان بوشهر برای بخش‌های آبخیزداری، ساماندهی اراضی کشاورزی، تامین و عرضه آب، بهبود و بهره‌برداری از منابع آب هزینه شده است.

وی با قابل توجه خواندن این اعتبارات، اضافه کرد: اعتبارات هزینه شده در بخش آب کشاورزی استان بوشهر بیش از 2.5 برابر اعتبارات استان البرز، قزوین و بیش از سه برابر اعتبارات استان خراسان جنوبی و برخی استان‌های دیگر است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر اختصاص این اعتبارات را بیانگر اهتمام و توجه ویژه مسئولان استان به بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: این اعتبار هزینه شده در بخش آب کشاورزی استان بوشهر بیش از چندین برابر اعتبارات عمرانی 20 استان کشور است.

ضرورت تشکیل پلیس آب در استان بوشهر



نماینده دادگستری در شورای حفاظت منابع آب استان بوشهر نیز اظهار داشت: تداوم خشکسالی و تعداد بالای چاه‌های غیرمجاز وضعیت آب سفره‌های زیرزمینی دشت‌های استان بوشهر را با مشکل جدی روبه رو کرده است که این موضوع ضرورت تشکیل یگان ویژه آب را بیش از پیش بیان می‌کند.

محسن مقدس اضافه کرد: یکی از راهکارهای مدیریت منابع آب خرید و نصب کنتورهای حجمی آب است که هزینه اجرای این کار نباید به تنهایی بر دوش کشاورزان باشد

وی اجرای این طرح را به مصلحت کشاورزان دانست و ادامه داد: با توجه به تاثیر منفی خشکسالی بر تولیدات محصولات کشاورزی، کشاورزان در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند که بتوانند همه هزینه‌های اجرای این طرح را پرداخت کنند.

نماینده دادگستری در شورای حفاظت منابع آب استان بوشهر افزود: در صورتی که شرایط لازم برای مجهز کردن این صنایع به دستگاه‌های نوین بازیافت چند باره آب فراهم شود در مصرف این نعمت الهی صرفه جویی بیشتری خواهد شد.

وی به عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای اجرای این طرح در بین کشاورزان اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از کشاورزان تصور می کنند برای پرداخت پول از محل برداشت آب باید این اقدام را انجام دهند در صورتی که این کار به منظور مدیریت منابع آب صورت می گیرد.