صرف 100 میلیارد ریال برای تقویت تیم پاس/ دعوت نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: از زمان انتقال پاس به همدان بیش از 100 میلیارد ریال برای این تیم هزینه شده است.

سیدعبدی افتخاری گفت: بازگشت به لیگ برتر خواسته تمامی مسئولان، دست اندرکاران و هواداران این تیم است.

وی با تاکید بر نظارت بیشتر بر امور اجرایی باشگاه پاس به وی‍ژه در جذب بازیکنان جدید، اظهار داشت: امسال بنا به خواست اعضای هیئت مدیره و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق تری بر وضعیت تیم پاس اعمال می شود.

افتخاری عنوان کرد: کادر فنی و بازیکنان تیم پاس باید در راستای لیگ برتری شدن پاس تلاش کنند.

حضور رکابزنان همدانی در سومین مرحله لیگ جوانان

سومین مرحله رقابتهای لیگ کورسی جوانان در مواد پیست، از امروز دوشنبه نهم مرداد ماه برگزار می شود.

سومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی جوانان در مواد پیست تحت عنوان "جام رمضان"، به مدت سه روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

تاکنون برای حضور در این دوره از رقابتها تیم های هیئت بوشهر، تیم منتخب هیئت بروجرد، هیئت قزوین، مهرطلبان یزد، پتروشیمی تبریز، هیئت همدان و تیم صنعت مس کرمان اعلام آمادگی کرده اند.

تیم دوچرخه سواری همدان با شش ورزشکار و به مربیگری مسعود قیاسی و سرپرستی امیر جمالی در این رقابت ها حاضر می شود.

آغاز والیبال جام رمضان در ملایر با حضور 11 تیم

جام رمضان والیبال با حضور 11 تیم در ملایر برگزار می شود.

برای سومین سال متوالی مسابقات والیبال شبهای ماه مبارک با حضور 11 تیم شرکت حفاری جمشید ربیعی، پیشتازان آینده سازان، شهید صیاد شیرازی، نازول، ازناو، خنداب همدان، تویسرکان، کانون بسیج ورزشکاران هیئت غریق نجات و فجر از دیشب در سالن پوریای ولی ملایر آغاز شد.

این رقابتها در شب های یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

دعوت نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی هندبال

از سوی کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان، رضا قاسمیان هندبالیست نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

از سوی کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان، 18 بازیکن برای حضور در هشتمین اردوی تدارکاتی تیم ملی به محل برگزاری این اردو در شهر قزوین دعوت شدند و کار خود را آغاز کردند

این اردو از دوازدهم مرداد آغاز خواهد شد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.

هندبالیستهای نوجوان ایران خود را برای رقابت‌های نوجوانان قهرمانی آسیا در بحرین آماده می‌کنند تا بتوانند با توجه به قرعه‌کشی انجام شده افتخار تازه‌ای برای هندبال ایران به ثبت برسانند.

پیروزی بانوان بسکتبالیست همدانی برابر بانوان قزوینی

تیم‌های بسکتبال نوجوانان و امید همدان تیم‌های قزوین را شکست دادند.

دور مقدماتی مسابقات قهرمانی کشور بانوان در رده سنی نوجوانان با حضور چهار تیم برگزار شد.

در این رقابتها تیم همدان 49 بر 33 تیم قزوین را از پیش رو بر داشت.

در رده سنی امید نیز تیم همدان 57 بر 50 تیم قزوین را مغلوب کرد.

این رقابتها در سالن تختی همدان برگزار شد.

برگزاری مسابقات والیبال بانوان همدان جام رمضان

یک دوره مسابقات والیبال بانوان جام رمضان با حضور هفت تیم در حال برگزاری است.

دومین روز مسابقات جام رمضان بانوان عصر دیروز بین تیم های جهاد و نیروی انتظامی برگزار شد که تیم ناجا دو بر صفر تیم جهاد را مغلوب کرد.

این رقابتها از ششم مرداد ماه شروع شده و با رقابت تیم های کوثر، امید، جهاد، ناجا، کارگران، نوجوانان و پیام نور تا 28 مرداد ماه ادامه دارد.

این رقابتها در سالن نیروی انتظامی برگزار می شود.

راه اندازی رشته جدید روئینگ در همدان

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان از راه اندازی رشته جدید روئینگ برای نخستین بار در این استان خبر داد.

محمد ضروری گفت: باتحویل چهار قایق دست دوم از فدراسیون قایقرانی این رشته جدید برای نخستین بار در استان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این رشته با استقبال خوبی از طرف ورزشکاران قایقرانی مواجه شد، گفت: قایقهایی که در اختیار استان است، جوابگوی نیاز ورزشکاران نیست.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با تاکید بر اینکه این رشته ورزشی تنها در همدان راه اندازی شده، تاکید کرد: در شهرهای دیگر استان از جمله ملایر و کبودراهنگ نیز زمینه برای راه اندازی رشته قایقرانی روئینگ وجود دارد.