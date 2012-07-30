دیدار وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق با وزیر امور خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،صالحی در این دیدار با اشاره به مشترکات فراوان فرهنگی و مذهبی بین دو کشور تاکید کرد : دولت و مردم ایران همواره همسایه و دوست مطئمنی برای دولت و مردم عراق بوده و ثبات و امنیت و توسعه همه جانبه در منطقه را در راستای منافع و مصالح همه کشورها و مردم منطقه می داند.



وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر اهتمام و علاقمندی خاص مردم ایران برای سفر به عراق و بویژه زیارت عتبات عالیات و مرقد مطهر ائمه اطهار (ع) ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن توافقات فیمابین دو کشور و رفع برخی موانع و مشکلات شاهد گسترش و تسهیل هرچه بیشتر ارتباطات و تعاملات برادرانه بین مردم دو کشور باشیم.



صالحی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در برخی کشورهای منطقه ابراز اطمینان کرد با تعمیق و تثبیت امنیت و ثبات در منطقه ، شاهد توسعه رفت و آمد و سفر گردشگران و زائران و رونق یافتن هرچه بیشتر امور گردشگری و زیارتی و بالتبع اقتصادی باشیم.



لواء سمیسم وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق نیز با اشاره به مذاکرات و گفتگوهای خوب خود با مسئولین ایرانی ابراز امیدواری کرد با توافقات صورت گرفته شاهد بسط و گسترش و تسهیل هرچه بیشتر رفت و آمد بین مردم دو کشور به خصوص زائران عتبات عالیات باشیم.

