برداشت برنج در 10 هزار هکتار اراضی شالیزاری تنکابن انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نریمان اوجانی اظهار داشت: نخستین برداشت برنج از نوع ارقام محلی در سطح دو هکتار از اراضی شالیزاری روستای رودپشت از توابع مرکز جهاد کشاورزی نشتارود تنکابن آغاز شد.

وی پیش بینی کرد: از مجموع 10 هزار و 400 هکتار سطح زیر کشت اراضی شالیزاری تنکابن در سال جاری بیش از 36 هزار تن شلتوک برنج استحصال شود.

اوجانی با اشاره به اینکه منطقه نشتارود دارای دو هزار و 400 هکتار اراضی شالیزاری است، افزود: از این اراضی بیش از هشت هزار و 400 تن شلتوک برنج برداشت شود.

تصویب 12 میلیارد برای توسعه بخش کشاورزی آمل



مرتضی امینی مدیر جهادکشاورزی آمل اظهار داشت: 12 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار توسعه بخش کشاورزی آمل در کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان مصوب و اجرایی شده است.

وی افزود: این اعتبار در هفت جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی در محل فرمانداری و با ریاست فرماندار این شهرستان تصویب واجرایی شده است.

امینی گفت: این اعتبار در راستای اصلاح باغات، گلخانه ها، مکانیزاسیون، تولیدات دامی، پرورش ماهی و صنایع هزینه خواهد شد.

طرح هجرت سه در جهاد کشاورزی ساری

طهمورث قاسم نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری اظهار داشت: در راستای طرح مشترک بسیج مقاومت سپاه و مدیریت جهاد کشاورزی و براساس فرامین مقام معظم رهبری تحت عنوان اردوی هجرت سه، تعداد110 نفر از برادران و خواهران با حجم فعالیت شش هزار و 600 نفر روز جهت یاری به بهره برداران بخش کشاورزی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان، آشنا شدن در زمینه مشاغل تولیدی و کشاورزی و کمک به اجرای پروژه های بخش کشاورزی با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ساری همکاری می کنند.