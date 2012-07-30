تیم فوتبال برق شیراز به همدلی و اتحاد نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر شرفی که به منظور مذاکره برای پست مربیگری تیم برق شیراز به این شهر سفر کرده در حاشیه دیدار با مدیر عامل این باشگاه یادآور شد: باید بررسی کنیم که چرا فوتبال فارس و تیم بر شیراز اینقدر ضعیف شده و برای تحقق این امر نیاز به یک برنامه ریزی مدون داریم تا این تیم همان تیم کوبنده و جنگنده سالهای نه چندان دور باشد.

وی تصریح کرد: حدود 10 سال پیش خیلی از تیم ها بخصوص تیم های مطرح از بازی کردن با تیم برق شیراز واهمه داشتند.

سرمربی سابق تیم ملی ایران ادامه داد: اطمینان دارم در فارس انسانهای بسیار خوبی وجود دارد که می توان به کمک آنها و کنار گذاشتن گذشت تیم برق این تیم را به روزهای اوجش رساند.

شرفی گفت: این بدترین حال فوتبال فارس است ضمن اینکه دیگر چه می خواهیم سر فوتبال این استان بیاید و خوشحالم از اینکه محمود یاوری با تیم فجر توانسته برای فوتبال فارس آبرو داری کند.

سرمربی سابق تیم فوتبال برق شیراز تصریح کرد: زمان کمی تا آغاز مسابقات فوتبال دسته اول داریم و تیمهای شرکت کننده در این رقابت ها کارشان را زودتر آغاز کرده اند و منهم اگر با باشگاه برق به توافق نهایی رسیدم قول نمی دهم که به لیگ برتر صعود کنیم اما دوست دارم تیم را برای لیگ برتر ببندم.

وی بیان داشت: باید به بازیکنان روحیه جنگندگی انتقال داد و بگویم برای زندگی کردن باید بجنگید واگر این آمادگی در نزد بازیکنان وجود داشته باشد آنگاه می توان مسایل تاکتیکی و تکنیکی را در تیم پیاده کرد.

وی در خصوص انتخاب کادر فنی نیز گفت: دوست دارم کادر فنی تیم از مربیان شیرازی باشند و تجربیاتم را در اختیار آنها قرار دهم تا شاهد پیشرفتشان باشیم.

شرفی در مورد قراردادش با باشگاه برق شیراز نیز گفت: دلم می خواهد به جوانهای این شهر خدمت کنم و مذاکرات خوبی هم با مدیران باشگاه داشتم و امیداریم یکبار دیگر در کنار تیم برق باشم.

وی افزود : اطلاعات خوبی از طریق "وحید رضایی" مربی تیم، در رابطه با بازیکنان کنونی دریافت کردم اما باید در سر تمرین آنها را بینیم ضمن اینکه برای تقویت تیم نیاز است که بازیکنان خوبی را به خدمت بگیریم و فرق هم نمی کند از کجای ایران باشد.

در ادامه مدیر عامل باشگاه برق شیراز هم گفت: مذاکرات خوبی با "اصغر شرفی" داشتیم و به توافق هایی هم دست یافته ایم و برای نهایی شدن قرارداد نیاز به برگزاری جلسات دیگری است .

حیدرعلی کامیاب اضافه کرد: قرار است امروز عصر "شرفی" در تمرینات تیم برق حاضر شود ضمن اینکه ایشان از مجموعه باشگاه نیز بازدید کرد.